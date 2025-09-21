پخش زنده
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی گفت: جهاد از بهترین عبادات الهی و سرمایه ای برای امنیت و قرب الهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح مستقر در خراسان جنوبی در آستانه هفته دفاع مقدس با آیت الله عبادی دیدار کردند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جهاد از بهترین عبادات الهی است و هزینه نیست، بلکه سرمایهای برای امنیت دنیا و رسیدن به مقام قرب الهی است.
آیتالله عبادی افزود: مکتب لیبرال دموکراسی غرب بدترین آفت بشر است و هدف آن به بردگی کشاندن ملتهاست.
وی گفت: تمدن غربیها همان چیزی است که امروز در غزه، لبنان و فلسطین شاهد آن هستیم و هر ظلمی در جهان به اندیشه لیبرال دموکراسی غرب برمیگردد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی گفت: اگر دفاع نباشد، اندیشه ایمانی و ارزشهای انسانی از بین میرود و دفاع در حقیقت سرمایهگذاری برای حفظ جان، مال، ناموس و دین است.
آیت الله عبادی با بیان اینکه جایگاه نیروهای مسلح جایگاهی عرفانی است افزود: باید توجه ویژهای به این جایگاه شود.
استاندار خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: در ۸ سال دفاع مقدس با وجود اهداف شوم دشمنان، ملت ایران با بصیرت نقشههای آنها را نقش بر آب کرد.
هاشمی افزود: ایران اسلامی با وجود ۱۷ هزار شهید ترور، هرچه بیشتر شهید داد، اقتدار و ایستادگی آن درخت انقلاب را مستحکمتر کرد.
وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی از ۴۵ کشور اسیر داشتیم گفت: رمز موفقیت ما فرهنگ ایثار و شهادت، توکل به خدا و وحدت بین ارتش، سپاه و بسیج بود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز هفته دفاع مقدس، جهاد تبیین است و باید نسل جدید را نسبت به توطئههای دشمن برای کمرنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت آگاه کنیم.
هاشمی افزود: معرفی چهرههای برجسته دفاع مقدس همچون شهید کاوه و شهید امینزاده به نسل جوان ضروری است و نباید دفاع مقدس تنها به نصب بنر و برپایی سنگر نمادین محدود شود، بلکه باید از فرهنگ ایثار و شهادت در برابر جنگ نرم دشمن بهره برد.