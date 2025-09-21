معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش از آغاز تحولی بزرگ در فعالیت‌های پرورشی مدارس با دو رویداد جذاب «ایران‌مون» و «نقشینه» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی در برنامه سلام خبرنگار تاکید کرد: با هدف تقویت هویت ملی و مهارت‌های زندگی، بسته‌های فعالیتی نوین و متنوعی برای دانش‌آموزان آماده شده که نقش‌آفرینی و مشارکت آنها را در اولویت قرار می‌دهد. از مراسم صبحگاهی گرفته تا جشنواره‌های مدرسه‌ای، قرار است دانش‌آموزان ستاره‌های اصلی این برنامه‌ها باشند و با سرگرمی و بازی، درس زندگی بیاموزند!

صادق حسین زاده ملکی درباره فعالیت‌های آموزشی و پرورشی گفت: اولین مراسم که با آغاز سال تحصیلی اجرا خواهد آیین صبحگاه است که تلاش شده خیلی از نقش‌ها در این مراسم برعهده دانش آموزان باشد.

حسین زاده ملکی گفت: بسته‌ای «ایران مون» آماده شده که مجموعه‌ای از فعالیت‌های جذاب دانش آموزی را در اختیار مدرسه قرار می‌دهد.

وی افزود: اتفاق بزرگی در بهار امسال در کشور صورت گرفته است که با حمله بسیار ظالمانه دشمن به کشور یک جلوه عظیمی از هویت ملی ایرانیان آشکار شد.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: در بسته «ایران مون» موضوع هویت ملی و روایت جنگ ۱۲ روزه مجموعه متنوعی از فعالیت‌های گروهی و دانش آموزی پیش بینی شده است.

حسین زاده ملکی گفت: در این رابطه حدود ۵۰ فعالیت که بیشتر نوین و در بستر سرگرمی است با موضوع پرورشی و تربیتی آماده و حدود ۲۰ بسته محصول دانش آموزی نیز تهیه شده است.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی از جشنواره‌های دانش آموزی با معیار ارزیابی مدارس، مدیران و مربیان رونمایی خواهد شد. این جشنواره‌ها میزان و درصد فعال سازی و مشارکت دانش آموزان در فعالیت مدرسه است.

وی گفت: مسئولیت دادن به دانش آموزان در این جشنواره‌ها در نظر گرفته شده است. اگر دانش آموزان در میدان‌های مختلفی در فضای مدرسه قرار بگیرند بسیاری از مهارت‌های خوشبختی که در دروس خواندن و شنیدن می‌توانند، تمرین کنند تا سرمایه‌ای برای آینده زندگی دانش آموزان باشد.

حسین زاده ملکی گفت: در جشنواره مدرسه‌ای به همه تشکل‌ها پرداخته می‌شود و نقش‌های فرا تشکلی نیز به این شکل است که در فرایند نخست ساز و کاری فراهم شده است تا دورترین مدارس که دسترسی‌های کمتری دارند از امکان عضویت و فعال شدن، نقش پذیری و فعالیت پذیری در تشکل‌های دانش آموزی بهره‌مند شوند. از مربیان و مدیران خواسته شده است تا حضور دانش آموزی را تسهیل گری کنند.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش افزود: در جشنواره مدرسه‌ای نقشینه هم بواسطه تصویر زیبایی است که به علت حضور دانش آموزان خلق می‌شود.

حسین زاده ملکی گفت: مهمترین وظیفه مربیان و مدیران سازماندهی دانش آموزان در این نقش‌های مدرسه‌ای است.

وی گفت: در مرحله نخست تشکل‌های دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، هلال احمر، انجمن‌های دانش آموزی و کانون یاریگران زندگی و شورای دانش آموزی فعال خواهند شد.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سهمی از دانش آموزان می‌توانند در این جشنواره‌ها نقش آفرینی کنند و فعالیت داشته باشند و خیلی از اتفاقات زندگی خود را در این تشکل‌ها تمرین کنند.

وی گفت: گروهی از دانش آموزان که این فعالیت‌ها برای آنها فراهم نیست، مرحله دوم جشنواره دانش آموزی اجرایی خواهد شد که سفر رنگینی از نقش‌های متنوع مدرسه که با انواع و اقسام ذائقه‌های دانش آموزی همخوانی داشته باشد در بستر سامانه‌های آموزش و پرورش و سامانه‌های نوین در اختیار مدرسه قرار خواهد گرفت. مدیر مدرسه و مشاوران می‌توانند از این سفره رنگین انتخاب کنند. می‌توانند نقش‌های را اضافه و یا کم کنند.

به گفته حسین زاده ملکی، در مرحله سوم نیز الگو‌های جدیدی از کار‌های پرورشی و تربیتی در بستر و الگوی کار سرگرمی‌های و گروهی است تا دانش آموز با کار گروهی آشنا شوند که خیلی از چالش‌ها که در آینده اتفاق افتاد برای آن چاره اندیشی کنند.