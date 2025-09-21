پخش زنده
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: موزههای این مجموعه از اول مهر به صورت مرحله ای بازگشایی می شود .
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، آفرین امامی افزود: در مرحله نخست، عمارتهایی که فاقد اشیای موزهای هستند یا امکان چیدمان سریعتر آثار را دارند بازگشایی خواهند شد که شامل عمارتهای تخت مرمر، بادگیر، طبقه اول شمسالعماره، خلوت کریمخانی و محوطه باغ گلستان میشود. همچنین نمایشگاه فرشهای منتخب کاخ گلستان مجدداً در طبقه اول شمس العماره به نمایش گذاشته میشود.
او افزود: موزههایی که دارای اشیا هستند با اندکی تأخیر و پس از تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی بازگشایی خواهند شد که در مرحله دوم به تدریج موزه مردم شناسی و عمارت الماس (تالار امیرکبیر)، موزه حوض خانه (تالار مناسبات دُول خارجه در عهد قاجار)، عمارت برلیان (تالار مشروطه)، موزه نگارخانه، موزه ظروف و در نهایت کاخ اصلی شامل تالارهای سلام، آینه و عاج برای بازدید آماده میشود.
امامی با بیان اینکه تعطیلی موقت موزهها فرصتی برای اجرای پروژههای مرمتی و حفاظتی ایجاد کرد، توضیح داد: در این مدت اقدامات گستردهای در حوزه حفاظت پیشگیرانه، ایمنی و امنیت انجام شد؛ از جمله توسعه و تکمیل سیستمهای نظارت تصویری، ارتقای حفاظت مخازن، رنگ آمیزی بناها و مرمت تزئینات معماری در برخی تالارها همچون موزه ظروف و نگارخانه، و همچنین تعمیر پارکتهای کف آن در حال انجام است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ادامه داد: تعدادی از اموال منقول فرهنگی- تاریخی که نیازمند مرمت بودند به کارگاه مرمت منتقل و بخشی از آنها مرمت شدند، به همین دلیل برخی از فضاها با تأخیر بازگشایی میشوند تا این پروژهها به پایان برسد.
او تأکید کرد: هر موزهای که آماده بازگشایی شود بلافاصله با اطلاعرسانی عمومی از قبل بازگشایی و فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
بازگشایی دوباره موزهها با موافقت علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور انجام میشود.