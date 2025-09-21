برگزاری جشن جوانهها در البرز
همزمان با سراسر کشور، جشن جوانهها در مدارس متوسطه اول استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، در آستانه سال تحصیلی، جشن جوانهها با حضور دانش آموزان کلاس هفتمی در مدارس متوسطه سراسر استان البرز برگزار شد.
فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: در قالب طرح مهر مدارس استان مهیای حضور دانش آموزان شدهاند و با تلاشهای صورت گرفته و استخدام نیروهای جدید امسال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.
شعبانی با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰هزار دانش آموز در کلاسهای درس استان افزود: در پایههای متوسطه اول و دوم به دلیل تعدد درسها با کمبود معلم در برخی مواجهیم که با تدبیر صورت گرفته قرار است این مشکل با جذب معلم حق التدریس و اضافه کار برطرف شود.