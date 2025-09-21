پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جانمایی دوربینهای هوشمند با پایش ۵۰۰ هزار هکتار از عرصههای طبیعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مجید ذکریایی گفت: دوربینهای هوشمند برای پایش منابع طبیعی خریداری شده و آماده نصب هستند.
وی افزود: این دوربینها با برد ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر و قابلیت چرخش ۳۶۰ درجهای و پلاکخوانی علاوه بر رصد آتشسوزیها در حوزه امنیت منابع طبیعی و پیشگیری از قاچاق چوب نیز استفاده می شوند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تاکنون ۹ پایگاه از مجموع ۲۱ پایگاه اطفای حریق در کشور به مرحله بهرهبرداری رسیده و تجهیز شده است.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد آتشسوزیهای جنگلها و مراتع ناشی از خطای انسانی است، ادامه داد: تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای اخیر، عرصههای طبیعی را مستعد آتشسوزی کرده است.