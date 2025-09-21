به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه کاشان گفت: اقامه نماز در ادارات موضوعی است که لازم است به آن توجه شود و در این زمینه مدیران دستگاه‌ها پیش قدم باشند چرا که این امر موجب ترغیب کارکنان به اقامه نماز می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزود: رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها در زمینه نماز پیام‌های صادر کردند که نیاز است این پیام‌ها احصا و سرلوحه برنامه‌ها قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزود: خداوند بر اقامه نماز به صورت علنی و به صورت جماعت تاکید دارد که همگان در این زمینه باید اهتمام داشته باشیم تا اهل بیت علیهم السلام شهادت دهند که ما اهل اقامه نماز بوده‌ایم.

امام جمعه کاشان گفت: امام حسین علیه السلام در روز کربلا هنگام اذان، نماز ظهر را در آن شرایط جنگی اقامه کردند که این نشان دهنده اهمیت نماز است.