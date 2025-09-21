پخش زنده
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ایران تکمیل ارکان هیئتهای شهرستانی را یکی از راهبردهای کلیدی فدراسیون برای ارتقای بیشتر ورزش ناشنوایان دانست و بر لزوم حضور مسئولان در تمامی شهرها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مصطفی نکو لعلآزاد، رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ایران در مجمع عمومی و سالیانه هیئت ورزشهای ناشنوایان استان آذربایجان غربی، تکمیل ارکان هیئتهای شهرستانی را یکی از راهبردهای کلیدی فدراسیون برای ارتقای بیشتر ورزش ناشنوایان دانست و بر لزوم حضور مسئولان در تمامی شهرها تاکید کرد.
نکو لعلآزاد گفت: تکمیل ارکان هیئتهای شهرستانی از راهبردهای مهم ما برای ارتقای بیشتر ورزش ناشنوایان در سراسر کشور است، این امر به شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و همچنین ارائه خدمات بهتر به ورزشکاران کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان همچنین از استاندار آذربایجان غربی، رضا رحمانی، به دلیل توانمندیها و حمایتهایش تقدیر کرد و بر استفاده از ظرفیت و تجربیات وی در پیشبرد اهداف ورزشی استان تاکید نمود.
نکو لعل آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مربیان در ایجاد فضایی عادلانه برای ورزشکاران اشاره کرد و گفت: مربی باید با زبان انسانیت، تفاوتی میان ورزشکار شنوا و ناشنوا قائل نباشد و از هرگونه تبعیض پرهیز کند. این رویکرد نه تنها به رشد فنی ورزشکاران کمک میکند، بلکه بسترساز یک جامعه ورزشی فراگیر و با روحیه پهلوانی خواهد بود.