معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از مراجعه ۴۵ هزار و ۶۳ خودروی سنگین به مراکز معاینه فنی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵ هزار و ۶۳ مورد مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد و این آمار حاکی از افزایش آگاهی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نسبت به اهمیت ایمنی فنی خودروهاست.

وی افزود: از مجموع مراجعه‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۴۰ هزار و ۳۷ دستگاه خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه فنی و ۵ هزار و ۳۷ دستگاه نیز به دلیل نقص فنی مردود اعلام شدند.



غزیعلی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر بار ترافیکی در محور‌های مواصلاتی استان، بیان داشت: در این مدت ۵۸۸ مورد تخلف اضافه تناژ شناسایی شده و ۱۴ هزار و ۸۳۷ فقره پروانه عبور برای بار‌های ترافیکی صادر شده است.