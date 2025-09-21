پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۳۰ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
حریت
- ترامپ متمایل به دادن اف۳۵ به ترکیه است
- شوک حمله سایبری به صنعت هوایی اروپا
- در شمال با سیل، در جنوب با آتش سوزی مواجه هستیم
- این هفته، هفته به رسمیت شناختن فلسطین است
صباح
- مانیفست اردوغان برای غزه در سخنرانی سازمان ملل
- قدرت بازدارندگی منطقهای ترکیه افزایش مییابد
- در غزه تمام راهها به مرگ ختم میشود
- فلاکت سیل در مناطق ساحلی دریای سیاه
- احتمال خرابکاری در آتش سوزی جنگلی در آنتالیا
سوزجو
- اسرائیل در قبرس همسایه ما شد
- در کنگره حزب جمهوریخواه، آخرین حرف را اعضای حزب میزنند
- اعتراض جمعی از معلولان جنگی به کمیسیونِ مجلسِ مربوط به انحلال پ ک ک
- روانت خواری حزب حاکم در پروژه کانال استانبول به عرش رسیده
نفس
- هیجان برگزاری کنگره حزب جمهوری خلق
- عکس آتاتورک را در سوال کتاب ریاضی مخفی کردند
- دو روی ترکیه: صف برای آیفون ۱۶۹ هزار لیری، صف برای گوشت ارزان ۴۰۰ لیری
- در جنوب آتش سوزی جنگلی، در شمال سیل
جمهوریت
- کنگره رآی اعتماد به حزب جمهوری خلق
- برگ ریزان در حزب حاکم: ۸ رئیس تشکیلاتی استعفا دادند/ حزب گفت برکنار کردیم
- معلولان جنگی درخواست حق و حقوق کردند
- دولت موازی حزب حاکم ارگانهای مهم جمهوریت ترکیه را به اسارت گرفته است
ترک گوون
- سیل در کرانههای شرقی دریای سیاه
- این چهارمین کنگره ایست که حزب جمهوری خلق ظرف دو سال گذشته برگزار میکند
- پرتغال و فرانسه فلسطین را به رسمیت میشناسند
- خواب جدیدی که آمریکا برای افغانستان دیده
ترکیه
- احتمال تعطیلی سوپرمارکتها در روز یکشنبه
- نقشه اسرائیل برای تصاحب و ربودن نفت حسکه در شمال سوریه
- حمله سایبری در اروپا، هرج و مرج در فرودگاهها
- دومین کنگره حزب جمهوری خلق در پنج ماه گذشته، امروز برگزار میشود
- مقابله به مثل یونان و هند در قبال رزمایش دریایی ترکیه و مصر
ینی شفق
- پیامکاروان صُمود: بندر ما غزه است
- اردوغان در سخنرانی سازمان ملل، نسل کشی غزه را فریاد میزند
- ده کشور دیگر نیز فلسطین را به رسمیت میشناسند
- در غزه سگها جنازهها را میخورند
- سن آرایش به هفت سال رسید
- ۹۰ درصد ساخت اولین رآکتور نیروگاه آک کویو به پایان رسیده
قرار
- مناظر تکراری سیل در کرانه دریای سیاه، از تاریخ و تجارب درس نمیگیریم
- دیدار اردوغان با ترامپ با محوریت بوئینگ
- کوچ اجباری مردم غزه از یک جهنم به جهنم دیگر
- قتل راننده تاکسی در استانبول توسط سارق مسلح
- حزب ملی گرا: قانون مبارزه با ترور باید تغییر کند
آکشام
- مژده داروی بومی برای بیماران SMA
- برنامه دیدار اردوغان با ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل
- آخرین هشدار احمد الشرع به نیروهای مسلح کردی برای ادغام با ارتش سوریه/ ترکیه هر آن ممکن است دست به عملیات بزند
- هرج و مرج حمله سایبری در اروپا: اروپا فلج شد
- قتل راننده تاکسی توسط سارق مسلح در استانبول / دومین جنایت به فاصله یکماه
- سیل پائیزی در کرانه دریای سیاه