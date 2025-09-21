به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

حریت

- ترامپ متمایل به دادن اف۳۵ به ترکیه است

- شوک حمله سایبری به صنعت هوایی اروپا

- در شمال با سیل، در جنوب با آتش سوزی مواجه هستیم

- این هفته، هفته به رسمیت شناختن فلسطین است

صباح

- مانیفست اردوغان برای غزه در سخنرانی سازمان ملل

- قدرت بازدارندگی منطقه‌ای ترکیه افزایش می‌یابد

- در غزه تمام راه‌ها به مرگ ختم می‌شود

- فلاکت سیل در مناطق ساحلی دریای سیاه

- احتمال خرابکاری در آتش سوزی جنگلی در آنتالیا

سوزجو

- اسرائیل در قبرس همسایه ما شد

- در کنگره حزب جمهوریخواه، آخرین حرف را اعضای حزب می‌زنند

- اعتراض جمعی از معلولان جنگی به کمیسیونِ مجلسِ مربوط به انحلال پ ک ک

- روانت خواری حزب حاکم در پروژه کانال استانبول به عرش رسیده

نفس

- هیجان برگزاری کنگره حزب جمهوری خلق

- عکس آتاتورک را در سوال کتاب ریاضی مخفی کردند

- دو روی ترکیه: صف برای آیفون ۱۶۹ هزار لیری، صف برای گوشت ارزان ۴۰۰ لیری

- در جنوب آتش سوزی جنگلی، در شمال سیل

جمهوریت

- کنگره رآی اعتماد به حزب جمهوری خلق

- برگ ریزان در حزب حاکم: ۸ رئیس تشکیلاتی استعفا دادند/ حزب گفت برکنار کردیم

- معلولان جنگی درخواست حق و حقوق کردند

- دولت موازی حزب حاکم ارگان‌های مهم جمهوریت ترکیه را به اسارت گرفته است

ترک گوون

- سیل در کرانه‌های شرقی دریای سیاه

- این چهارمین کنگره ایست که حزب جمهوری خلق ظرف دو سال گذشته برگزار می‌کند

- پرتغال و فرانسه فلسطین را به رسمیت می‌شناسند

- خواب جدیدی که آمریکا برای افغانستان دیده

ترکیه

- احتمال تعطیلی سوپرمارکت‌ها در روز یکشنبه

- نقشه اسرائیل برای تصاحب و ربودن نفت حسکه در شمال سوریه

- حمله سایبری در اروپا، هرج و مرج در فرودگاه‌ها

- دومین کنگره حزب جمهوری خلق در پنج ماه گذشته، امروز برگزار می‌شود

- مقابله به مثل یونان و هند در قبال رزمایش دریایی ترکیه و مصر

ینی شفق

- پیام‌کاروان صُمود: بندر ما غزه است

- اردوغان در سخنرانی سازمان ملل، نسل کشی غزه را فریاد می‌زند

- ده کشور دیگر نیز فلسطین را به رسمیت می‌شناسند

- در غزه سگ‌ها جنازه‌ها را می‌خورند

- سن آرایش به هفت سال رسید

- ۹۰ درصد ساخت اولین رآکتور نیروگاه آک کویو به پایان رسیده

قرار

- مناظر تکراری سیل در کرانه دریای سیاه، از تاریخ و تجارب درس نمی‌گیریم

- دیدار اردوغان با ترامپ با محوریت بوئینگ

- کوچ اجباری مردم غزه از یک جهنم به جهنم دیگر

- قتل راننده تاکسی در استانبول توسط سارق مسلح

- حزب ملی گرا: قانون مبارزه با ترور باید تغییر کند

آکشام

- مژده داروی بومی برای بیماران SMA

- برنامه دیدار اردوغان با ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل

- آخرین هشدار احمد الشرع به نیرو‌های مسلح کردی برای ادغام با ارتش سوریه/ ترکیه هر آن ممکن است دست به عملیات بزند

- هرج و مرج حمله سایبری در اروپا: اروپا فلج شد

- قتل راننده تاکسی توسط سارق مسلح در استانبول / دومین جنایت به فاصله یکماه

- سیل پائیزی در کرانه دریای سیاه