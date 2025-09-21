به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت گفت: در این هفته که از ۳۱ شهریور شروع می‌شود هزار و ۲۳ عنوان برنامه با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

سرهنگ سلمان خواست‌خدایی افزود: به صدا درآوردن زنگ مقاومت و ایثار در مدارس، پیاده‌روی نمادین از پارک ولایت تا گلزار شهدا با پوشش زنده از شبکه سه سیما، فضاسازی ادارات، شبیه‌سازی عملیات دفاع مقدس توسط تیپ ۴۸ فتح، اجرای برنامه پلاک ۲۰، معرفی فرماندهان دفاع مقدس در قالب برنامه مردان ایل، برپایی نمایشگاه‌های متعدد فرهنگی و هنری و آئین تجلیل از ۶ هزار پیشکسوت دفاع مقدس و، توزیع بسته‌های مهربانی در آستانه بازگشایی مدارس از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کهگیلویه و بویراحمد است.

سرهنگ خواست‌خدایی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز و ۳۱۷ آزاده تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است، اضافه کرد: این هفته بیانگر تلاش‌ها و از خودگذشتگی کسانی است که در برابر استکبار، خصوصاً رژیم بعث ایستادند و ماندگار شدند.

وی پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را برگرفته از ایثارگری در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: هدف از گرامیداشت این هفته، تبیین و نشر فرهنگ دفاع مقدس در جامعه به‌ویژه در بین نسل جوان است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمداز رونمایی اولین جلد دایرةالمعارف دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: برای این دایرةالمعارف، ۳۰۰ مدخل شناسایی شده که تاکنون مقاله‌ای برای ۲۵۰ مدخل از آنها تهیه شده است.

سرهنگ خواست‌خدایی با اشاره به سایر برنامه‌های هفته دفاع مقدس افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس نیز از جمله این برنامه ها است.

سرهنگ خواست خدایی از رونمایی از بازی اینترنتی همت خبر داد و گفت: این بازی با همکاری نخبگان و مهندسان هم‌استانی و با الهام از نقش پشتیبانی زنان استان با پوشش محلی و معماری خانه‌های بومی طراحی شده و به‌زودی به صورت رایگان برای مردم در همه نقاط کشور قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه چند بازی اینترنتی دیگر نیز در مرحله تولید است، افزود: از جمله این بازی‌ها بازی با موضوع نقش رزمندگان در عملیات والفجر ۸ است.

خواست خدایی از رونمایی از ۴۵ کتاب با موضوعات مختلف در هفته مقدس در استان خبر داد و گفت: برپایی چادر‌های سلامت و همچنین تبیین جنگ ۱۲ روزه به سبک نقالی و شاهنامه‌خوانی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.