مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در گفتوگوی زنده تلویزیونی با خبر ساعت ۲۲، از اصلاح شبکه آب این شهرستان تا روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدری با اشاره به شکستگیهای متعدد در خطوط انتقال آب به دلیل فرسودگی شبکه، اظهار کرد: عملیات اصلاح و تعویض بخشهایی از خط لوله انتقال آب از فردا آغاز میشود و پیشبینی میشود این طرح تا روز دوشنبه طول بکشد.
وی افزود: به دنبال این تعمیرات، احتمال قطعی آب در روز دوشنبه برای ساکنان مناطق بالادست شهر دهلران وجود دارد.