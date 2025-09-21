به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدری با اشاره به شکستگی‌های متعدد در خطوط انتقال آب به دلیل فرسودگی شبکه، اظهار کرد: عملیات اصلاح و تعویض بخش‌هایی از خط لوله انتقال آب از فردا آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا روز دوشنبه طول بکشد.

وی افزود: به دنبال این تعمیرات، احتمال قطعی آب در روز دوشنبه برای ساکنان مناطق بالادست شهر دهلران وجود دارد.