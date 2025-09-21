مسابقات فوتبال پاری سن ژرمن و مارسی، سپاهان و تراکتور و دو دیدار از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته پنجم لیگ یک فرانسه، امشب جدال حساس بین دو تیم مارسی و پاری سن ژرمن به صورت مستقیم پخش می‌ شود.

برنامه زنده «مثبت ورزش» در چارچوب رقابت‌های فوتبال هفته پنجم لیگ یک فرانسه، این دیدار را از ساعت ۲۲:۱۵، با گزارشگری میثم محمدزاده، پخش می کند.

تیم مارسی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۲۵ گل به ثمر رسانده است.

تیم پاری سن ژرمن در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۸ گل خورده و ۲۶ گل به ثمر رسانده است.

شبکه ورزش امشب یکی از جذاب‌ترین بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس جدال بین دو تیم سپاهان و تراکتور را به صورت زنده پخش می‌کند.

برنامه زنده «شب‌های فوتبالی»، در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم فوتبال لیگ برتر، از ساعت ۲۰، در آخرین بازی از هفته چهارم جدال بین دو تیم سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز را با گزارشگری اختصاصی پخش می‌کند.

این دیدار که به میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود از حساس‌ترین تقابل هفته چهارم است که سرنوشت دو تیم مشخص خواهد شد.

در دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امروز دیدار حساس تیم‌های آرژانتین و ایتالیا و در ادامه تیم بلژیک و فنلاند، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش»، رقابت حساس بین دو تیم ایتالیا و آرژانتین را ساعت ۱۱ با گزارشگری طه عالی و تقابل بلژیک و فنلاند را ساعت ۱۵:۳۰، با گزارشگری مرتضی دهبندی پخش خواهد کرد.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در فیلیپین در حال برگزار شدن است. این کشور به عنوان دومین کشور قاره کهن موفق به کسب این میزبانی شده است.