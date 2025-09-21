پخش زنده
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان از اجرای بیش از یک هزار و ۲۰۰ برنامه به همت سپاه و بسیج در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار مظاهر مجیدی، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان گفت: در آستانه چهل وپنجمین سالروز هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، از اجرای بیش از ۱۲۰۰ برنامه توسط سپاه و بسیج در سطح استان خبر داد.
او با اشاره به شعار محوری امسال «ما فاتحان قلهایم» گفت: این شعار برگرفته از روحیه ایثار، مقاومت و ولایتمداری رزمندگان اسلام است که در سختترین شرایط، قلههای عزت و افتخار را فتح کردند و امروز نیز این مسیر با قدرت ادامه دارد.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تأکید بر اهمیت تبیین فرهنگ دفاع مقدس برای نسل جوان، از رسانهها خواست تا با تولید محتواهای فاخر، زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ارزشهای آن دوران را فراهم کنند و اجازه ندهند دشمنان با تحریف تاریخ، روحیه مقاومت را تضعیف کنند.
مجیدی در ادامه به تشریح روزشمار رسمی هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: هر روز این هفته با محوریت یک قشر یا موضوع خاص طراحی شده تا ابعاد مختلف دفاع مقدس برای مردم بازخوانی شود.
او با اشاره به اعلام رسمی، روزشمار هفته دفاع مقدس گفت: شعار دوشنبه ۳۱ شهریورماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران سربلندی و وحدت ملی، شعار سهشنبه ۱ مهرماه، جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی، شعار چهارشنبه ۲ مهرماه، زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه، شعار پنجشنبه ۳ مهرماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان، شعار جمعه ۴ مهرماه، دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت، شعار شنبه ۵ مهرماه: نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شعار یکشنبه ۶ مهرماه ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی، استکبارستیزی، شعار دوشنبه ۷ مهرماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان است.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان از برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری دفاع مقدس در مراکز آموزشی و فرهنگی استان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها با هدف آشنایی نسل جوان با آرمانهای شهدا و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.