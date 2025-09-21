مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ نفر نخل و پاجوش در نقاط مختلف کاشته شده و ۸۵۰ نخل دیگر کاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اصغر اسداللهی با اشاره به روند کشت نخل در اهواز اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یکهزار و ۴۰۰ نخل بزرگ در فضا‌های سبز اهواز کاشته شد که این کار توسط پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری انجام شد. در سال ۱۴۰۲ نیز ۴۱۶ نخل بزرگ و ۲ هزار و ۶۰۰ پاجوش انواع نخل در نخسلتان‌ها و سازمان پارک‌ها کشت شد و بعد از بزرگ شدن به جا‌های دیگر منتقل می‌شوند.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۳، یک هزار و ۵۰۰ پاجوش نخل در مناطق شهرداری و ۳۹۰ نخل بزرگ در فضای سبز اهواز کشت شده است.

اسداللهی گفت: امسال نیز برنامه‌ریزی شده است در فصل نخل‌کاری از ۱۵ مهرماه تا فروردین‌ماه سال آینده، ۸۵۰ نخل در محل‌های مناسب و با جلوه بصری مناسب اهواز کشت شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز بیان کرد: نخل‌های با ارتفاع یک و نیم تا دو متر، نخل بزرگ محسوب می‌شوند؛ این نخل‌ها تنها در جا‌هایی که در زیبایی تاثیرگذار هستند، کشت می‌شوند و در دیگر جا‌ها از پاجوش استفاده می‌شود.

وی در خصوص وضعیت نخل‌های بزرگ کاشته‌شده، اظهار داشت: با توجه به اینکه با محیط طبیعی سر و کار داریم، حتی اگر بهترین بذر از معتبرترین شرکت‌ها هم خریداری شود، ۹۷ تا ۹۹ درصد نخل‌ها سبزینگی و درصدی هم پرتی خواهند داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: براساس نظارت استادان دانشگاه، کمتر از ۱۰ درصد نخل‌های کشت‌شده در اهواز از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، پایدار نشده‌اند و ۹۰ درصد پایداری داشته‌اند. پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری اهواز، نخل‌های کشت‌شده در سال گذشته را در آبان بررسی می‌کند و اگر برخی از آنها دچار مشکل باشند، بازکاشت می‌شوند.

وی اضافه کرد: نخل‌های کشت‌شده از انواع نخل‌های بومی اهواز مانند گنطار و استعمران و بر اساس محل کاشت و نظر کارشناسی کشت شده‌اند.

اسداللهی بیان داشت: بیشتر نخل‌های کشت‌شده در بلوار امام رضا (ع)، بلوار‌های ساحلی و پارک‌های جدید قرار دارند. در بخشی از بلوار اکباتان نیز نخل کشت شد، اما در جا‌هایی با سیم‌های برق تداخل داشت و کار متوقف شد.

وی می‌گوید: همچنین شرکت‌هایی برای تکریب و هرس علمی و کارشناسی نخل‌ها به کار گرفته شده‌اند و تاکنون هرس و تکریب ۳ هزار و ۸۰۰ نخل را انجام شده است. این کار برای تقویت و پایداری نخل‌ها موثر است.