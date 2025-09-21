پخش زنده
امروز: -
کاروانهای تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی همزمان با سراسر کشور، به مدارس خوزستان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت:تأمین و ارسال تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی به مدارس، گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان است.
محمد سعیدی پور با اشاره به اهتمام دولت در پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت افزود: این حرکت ملی جلوهای از همافزایی و همکاری دولت و مردم در حوزه آموزش و پرورش است که با مشارکت دستگاههای اجرایی و خیرین مدرسهساز محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه تجهیز مدارس به امکانات نوین آموزشی، ضمن ارتقای سطح یادگیری، زمینهساز افزایش امید و اعتماد به آینده در جامعه خواهد بود، ادامه داد: توسعه عدالت آموزشی در فضاها و تجهیزات مدارس یکی از مأموریتهای اصلی این ادارهکل است و اجرای چنین برنامههایی، تحقق شعار «مدرسهای برای همه، همه برای مدرسه» را تسهیل میکند.