به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار اکبر اکبری جانشین فرماندهی سپاه ناحیه نوشهر اعلام کرد: در هفته دفاع مقدس امسال ۲۶۰ برنامه محلهمحور و ۷۰ برنامه شاخص در سطح شهرستان اجرا میشود که محوریت آن بر دیدار با خانواده شهدا، برگزاری آیینهای تجلیل از رزمندگان، تورهای امنیتی پایگاههای مقاومت و تحلیل ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه است.
وی افزود: این برنامهها شامل دیدار با خانواده معظم شهدا، آیین تجلیل از رزمندگان، اجرای تورهای امنیتی در پایگاههای مقاومت و همچنین افتتاح و مرمت مزار شهدا در دشتنظیر، لاشک وکلنگ زنی شهر کجور خواهد بود.
به گفته جانشین فرمانده سپاه نوشهر، امسال تلاش شده برنامهها علاوه بر جنبه تجدید خاطره، با رویکردی تازه و متناسب با نسل جوان اجرا شود. وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم هفته دفاع مقدس امسال، تحلیل ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه است؛ جنگی مدرن و ویژه که بسیاری از زوایای آن تاکنون کمتر بازگو شده است.»
او در پایان تأکید کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس در نوشهر فرصتی برای تکریم مقام شامخ شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده خواهد بود.