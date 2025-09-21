پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان بر ضرورت بهبود تعاملات میان دستگاههای متولی، تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و برخورد قاطع با ترک فعل در حوزه قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز با اشاره به اهمیت تشدید نظارتها و اجرای صحیح احکام مربوط به پروندههای قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: راهکارهای لازم برای بهبود نحوه اجرای احکام این پروندهها باید هرچه سریعتر اتخاذ و پروندههایی که تاکنون قبض اموال ندارند، باید در کوتاهترین بازه زمانی ممکن تعیین تکلیف شوند.
وی به وضعیت استقرار مأمورین آموزشدیده در واحدهای اجرای احکام اشاره کرد و افزود: باید نحوه استقرار مأمورین آموزشدیده فراجا در دادسراها و تعزیرات به صورت مشخص و کارآمد تنظیم شود تا روند اجرای احکام به درستی پیش برود.
خلفیان با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاههای متولی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: ضروری است تمامی دستگاههای مرتبط با رعایت مقررات و قوانین در این حوزه تعامل و هماهنگی کامل داشته باشند.
دادستان مرکز استان خوزستان درباره اهمیت مقابله با قاچاق سوخت در استان تصریح کرد: مبارزه با قاچاق سوخت یکی از مهمترین اولویتها است و همه دستگاهها موظف هستند در راستای پیشگیری از این پدیده، با دستگاه قضایی همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به رسوب برخی کالاهای قاچاق در بنادر و گمرکات استان خوزستان به دلیل بروکراسی اداری، میگوید: برخی از این کالاها به دلیل روند اداری طولانی مدت، سالها تعیین تکلیف نشدهاند. لازم است این موضوع در اسرع وقت رسیدگی شود.
خلفیان در ادامه گفت: با ترک فعل و اهمال در حوزه مقابله با قاچاق کالا به شدت برخورد خواهیم کرد؛ و نباید هیچ مانعی در مسیر اجرای دقیق احکام و کشف قاچاق وجود داشته باشد.
حمید ناصری معاون دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر اهمیت پیگیری مصوبات کارگروه، بیان کرد: تمام موارد مطرحشده در جلسات این کارگروه باید بهطور دقیق پیگیری شوند؛ و امیدواریم با جمعبندی نظرات و دیدگاههای ارائهشده، گامی مؤثر در جهت ساماندهی پروندههای قاچاق کالا و ارز برداشته شود.