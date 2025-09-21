همزمان با فرا رسیدن چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس، بیش از ۶۵ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، هنری، عمرانی، اجتماعی و ورزشی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج گچساران در نشست خبری با خبرنگاران گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس نشان داد که در سایه اتحاد، ایمان و توکل به خداوند متعال می‌توان از همه گذرگاه‌های دشوار عبور کرد و دشمنان را وادار به عقب‌نشینی ساخت.

سرهنگ تیمور عباسی، افزود: امروز نیز اقتدار و سربلندی ایران اسلامی به برکت پیروزی انقلاب، جان‌فشانی‌های ملت در دوران دفاع مقدس و هدایت‌های مقام معظم رهبری روزبه‌روز افزایش‌یافته و به الگویی ارزشمند برای ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان تبدیل‌شده است.

سرهنگ عباسی با اشاره به افزایش دشمنی‌های استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل با جمهوری اسلامی ایران گفت: تبیین ارزش‌های دفاع مقدس می‌تواند چراغ راهی برای نسل‌های جوان باشد تا باروحیه خودباوری و عزت‌مداری در راستای اهداف والای انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی گام بردارند.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس گچساران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «دفاع ۱۲ روزه» اشاره کرد و آن را سرشار از درس‌ها و عبرت‌ها دانست و تصریح کرد: آنچه کشور را از گزند دشمن در امان می‌دارد، قدرت بازدارندگی بالا، اتحاد ملی، فرماندهی شجاعانه و جان‌فشانی نیرو‌های مسلح است که هم در دوران دفاع مقدس و هم در جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نمایان شد.

به گفته وی، جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نشان داد که معادلات قدرت آن‌گونه که غربی‌ها تصور می‌کردند نیست و پیروزی ملت ایران در این عرصه، امتداد دفاع مقدس و جلوه‌ای از ایمان، ایثار و وحدت بود.

معاون اجرایی ناحیه مقاومت بسیج گچساران در ادامه با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در جمهوری اسلامی کارنامه‌ای بی‌مانند دارند و نقش بسیار بزرگی در روشنگری ایفا کرده‌اند. امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان نیازمند تشریح و تبیین دقیق و منطقی ابعاد مختلف دفاع مقدس است و در این مسیر، رسانه‌ها باید بااحساس مسئولیت و تعهد رسالت خطیر خود را ایفا کنند.

سرهنگ عباسی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه محور برنامه‌های گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» برگزار خواهد شد، اظهار کرد: روز نخست هفته دفاع مقدس (دوشنبه ۳۱ شهریور) با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی» نام‌گذاری شده است. در این روز برنامه‌هایی همچون رژه خودرویی و موتوری، دیدار و تکریم پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، توزیع بسته‌های نوشت‌افزار به نیابت از شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی، طراحی پوستر ویژه این هفته و همچنین جنگ ۱۲ روزه اجرا خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: روز دوم هفته دفاع مقدس (سه‌شنبه اول مهر) با عنوان «جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار علمی» تعیین‌شده است. در این روز نیز برنامه‌هایی ازجمله دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج با امام‌جمعه شهرستان، برگزاری سرود پاتوقی، فستیوال فوتبال شهدای اقتدار، نشست تبیینی حضور دانش‌آموزان در دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، تجلیل از بسیجیان نمونه و اعزام راویان، طلاب و روحانیون به مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و ادارات برای روایت حماسه‌های دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی ناحیه مقاومت بسیج گچساران افزود: روز سوم این هفته (چهارشنبه دوم مهر) با عنوان «زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه» نام‌گذاری شده است. در این روز نقش تبیینی زنان و خانواده در دفاع مقدس موردتوجه قرار می‌گیرد و برنامه‌هایی همچون برگزاری مسابقه مادر و کودک، کمک به زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان، برپایی ایستگاه سلامت در بازار، مساجد و روستاها، برگزاری مسابقات بومی و محلی، جشن غنچه‌ها، شکوفه‌ها و عاطفه‌ها و همچنین برگزاری کارگاه عفاف و حجاب، جوانی جمعیت و سبک زندگی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: روز چهارم هفته دفاع مقدس (پنجشنبه سوم مهر) نیز طبق روال سال‌های گذشته با عنوان «شهیدان، جانبازان و آزادگان، فخرآفرینان» نام‌گذاری شده است. در این روز برنامه‌هایی همچون دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز، مسابقه دل نوشته برای شهدا، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری شب‌شعر شیدایی و تجلیل از فرزندان مدال‌آور و افتخارآفرین ایثارگران پیش‌بینی‌شده است.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس گچساران با اشاره به پنجمین روز این هفته (جمعه چهارم مهر) گفت: عنوان این روز «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان و معنویت» است. بر این اساس برنامه‌هایی همچون نشست تبیینی نقش بازاریان در پشتیبانی از دفاع مقدس، سخنرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در نماز جمعه، برگزاری مسابقه کوه‌پیمایی و پیاده‌روی خانوادگی، نشست تبیینی نقش جامعه مداحان در دفاع مقدس و تجلیل از مداحان رزمنده، برپایی ایستگاه صلواتی در نماز جمعه، کمک مؤمنانه به نیابت از شهدا، تقدیر از کسبه امین شهرستان، میقات حلقات صالحین در نماز جمعه و همچنین تقدیر از بهترین مدیر اقتصادی و رئیس اتحادیه شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: ششمین روز این هفته (شنبه پنجم مهر) با عنوان «تبیین نقش نیرو‌های مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان و سایر اقشار در دفاع مقدس» نام‌گذاری شده است. در این روز نشست تبیین و تجلیل از سربازان نمونه، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و میز خدمت در محلات کم‌برخوردار، نشست تبیینی ویژه طلاب با موضوع بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و تجلیل از بسیجیان طلبه نمونه، برگزاری اردوی جهادی یک‌روزه، توزیع ۳۰ تانکر ۵۰۰ لیتری در محلات کم‌برخوردار و نشست تبیینی نقش شرکت نفت و گاز گچساران در جنگ تحمیلی در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ عباسی همچنین اظهار کرد: روز هفتم هفته دفاع مقدس (یکشنبه ششم مهر) با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» نام‌گذاری شده است. در این روز نشست بصیرتی با موضوع نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و شکست حصر آبادان، بررسی ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله، تولید محتوا با موضوع دشمن‌شناسی و استکبارستیزی، مراسم بزرگداشت پرچم‌دار مقاومت سید حسن نصرالله و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی به یاد شهدای مقاومت برگزار خواهد شد.