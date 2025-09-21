در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۵۰ بسته نوشت افزار به همت موکب بقیه الله اعظم مراغه در بین دانش آموزان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رحمان کارکن مسئول موکب بقیه الله اعظم مراغه گفت: در آستانه بازگشایی مدارس ۱۵۰ بسته نوشت افزار هرکدام به ارزش یک و نیم میلیون تومان برای دانش آموزان اهدا شد.

کارکن افزود: در این بسته‌ها به همراه کیف دفتر، خط کش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: توسط این موکب در مناسبت‌های ملی و مذهبی برای خانواده‌های بی بضاعت بسته‌های معیشتی تامین می‌شود.

اعضای موکب بقیه الله اعظم مراغه برای دومین سال در کربلایی معلی برای زائران سالار شهیدان خدمت رسانی کردند.