وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن تاکید کردند، تجاوز علیه یمن و مقدسات امت اسلامی بدون پاسخ نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمد العاطفی» وزیر دفاع یمن و «محمد الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن تاکید کردند: «ما توانمندیهای نظامی پیشرفتهای داریم که میتوانیم حملات دردناک و کوبندهای را علیه دشمنان امت انجام دهیم. ما با توجه به مسئولیت و اعتمادی که به قدرت و امکانات خود داریم به صورت واضح اعلام میکنیم تجاوز علیه کشور ما و مقدسات امتمان بدون پاسخ نخواهد بود.»
وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن تاکید کردند: «پاسخ کوبنده خواهد بود و متجاوزان بهای سنگینی خواهند داد. ما بر حمایت خود از برادران مبارز در نوار غزه با تمام قدرت ممکن تأکید میکنیم. ما بر ادامه حملات خود علیه کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی و حملات در عمق اراضی اشغالی تا زمان توقف تجاوز و محاصره دشمن تاکید میکنیم. این عهدی است که به آن وفا خواهیم کرد و در مقابل ما گزینه دیگری جز پیروزی یا شهادت نیست.»
آنها تأکید کردند، همه گزینهها روی میز است و دشمنان آنچه را که پیشبینی نکرده بودند، با چشمان خود خواهند دید.