



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،کنگره ملی شهدای استان فارس به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس با همکاری کانون عکاسان استان فارس اولین جشنواره عکس دفاع مقدس استان فارس را با عنوان خانه‌های افتخار برگزار می‌کند.

این جشنواره در ۲ بخش برگزار می‌شود.

بخش ویژه:

مراسم کنگره ملی شهدای استان فارس که آبان ماه ۱۴۰۳ در شیراز برگزار شد.

بخش اصلی:

مسابقه «خانه‌های افتخار»

زندگی والدین شهدا (شغل، زندگی)

زندگی جانبازان (جانبازان بصیر، شیمیایی، نخاعی، قطع عضو، آزادگان)

شرایط و قوانین ارسال و نامگذاری آثار:

_جشنواره عکس دفاع مقدس استان فارس از همه عکاسان آماتور و حرفه‌ای در سراسر استان فارس برای شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می‌آورد.



مهلت ارسال اثار به دبیرخانه جشنواره، پایان روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ است.

دبیرخانه جشنواره مستقر در روابط عمومی کنگره ملی شهدای استان فارس است و برای هماهنگی شماره ۰۹۰۵۴۰۶۳۰۸۴ و آی دی @fmadah۷۷ پیام رسان ایتا، در ساعات اداری در نظر گرفته شده است.