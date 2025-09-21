پخش زنده
تجمعات ضدمهاجرتی در لاهه هلند به خشونت کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان اعتراضات و تجمعات علیه مهاجرت در هلند که عصر شنبه به وقوع پیوست، ماموران پلیس ضمن استفاده از گاز اشکآور علیه شرکتکنندگان در این راهپیمایی، ۳۰ نفر را هم دستگیر کردند.
در جریان این راهپیمایی و درگیریهای اتفاق افتاده در لاهه هلند همچنین ۲ مامور پلیس زخمی شدند.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در این راهپیمایی که توسط یک فعال جناح راستی در هلند برگزار شده بود، شرکت کردند که خواستار اعمال سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی و مقابله با پناهجویان درست یک ماه مانده به انتخابات شده است.
گروههای بزرگ از معترضان با حمل پرچم هلند و پرچم مربوط به گروههای راست افراطی با پلیس درگیر شدند و به سمت ماموران سنگ و بطری پرتاب کردند. همین مساله باعث شد تا ماموران پلیس هم برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کنند.
همچنین بر اساس تصاویر و فیلمهای منتشر شده، یک خودرو پلیس به آتش کشیده شد و گروهی از معترضان هم در نزدیکی محل تجمع، برای مدتی کوتاه یک بزرگراه را مسدود کردند.
رسانههای محلی نیز گزارش دادند که معترضان همچنین چندین پنجره را در دفتر مرکزی حزب چپ میانهرو موسوم به «D۶۶» شکستند؛ حزبی که بسیاری از راستگرایان افراطی آن را حزبی میدانند که در خدمت نخبگان مترقی است.
رهبر این حزب در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت که تخریب دفتر مرکز گسترده است.
وی افزود: «اگر فکر میکنید میتوانید ما را بترسانید، بدشانس هستید. ما هرگز اجازه نمیدهیم آشوبگران افراطی، کشور زیبای ما را از بین ببرند.»
«خیرت ویلدرز» پوپولیست ضد مهاجرت که در انتخابات قبلی هلند پیروز شد و در هفتههای اخیر پیش از انتخابات ۲۹ اکتبر، پیشتازی خود را در نظرسنجیها حفظ کرده، برای سخنرانی در این تظاهرات دعوت شده بود، اما در آن شرکت نکرد.
وی بهجای شرکت در این اعتراضات خشونتآمیز ضد مهاجرتی در شبکه ایکس نوشت، استفاده از زور علیه پلیس کاملا و قاطعانه غیرقابل قبول است و آنهایی را که در چنین خشونتی دست داشتند، «احمق» دانست.