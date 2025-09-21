به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آستانه سال تحصیلی جدید، زنگ جوانه‌ها با حضور دانش آموزان کلاس هفتمی در تمامی مدارس متوسطه اول شهر‌های مختلف استان خوزستان برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان، معلمان، دانش آموزان حضور داشتند، دانش آموزان کلاس هفتمی ورود خود را به دوره متوسطه اول را جشن گرفتند و با معلمان و محیط مدرسه خود آشنا شدند.

مراسم نمادین زنگ جوانه‌ها با حضور مسئولان و فرهنگیان و دانش آموزان در مدرسه سپیده کاشانی ناحیه ۲ آموزش و پرورش اهواز برگزار شد.