به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تاکنون ۳۸ هزار و ۱۷۰ نفر ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند و بقیه دانش‌آموزان نیز در حال طی مراحل ثبت‌نام هستند و این فرآیند تا پایان مهر به صورت قطعی انجام خواهد شد.

مصطفی اسدی به آمار سال تحصیلی گذشته اشاره و بیان کرد: پارسال، ۷۷ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در استان ثبت‌نام کرده بودند.

او خراسان رضوی را از نظر تعداد جمعیت دانش‌آموزان تبعه خارجی، دومین استان کشور دانست و گفت: یکی از مهمترین شرایط ثبت‌نام این دانش‌آموزان در مدارس، دارا بودن همه گواهی‌های مجاز برای زندگی در ایران است.

استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون دانش آموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل می‌دهد.