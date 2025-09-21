نام نویسی ۸۱ درصد از دانشآموزان اتباع خارجی واجد شرایط در خراسان رضوی
۸۱ درصد از ۴۷ هزار دانشآموز اتباع خارجی که در خراسان رضوی مشمول شرایط جدید ثبتنامی هستند، در مدارس نام نویسی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تاکنون ۳۸ هزار و ۱۷۰ نفر ثبتنام خود را قطعی کردهاند و بقیه دانشآموزان نیز در حال طی مراحل ثبتنام هستند و این فرآیند تا پایان مهر به صورت قطعی انجام خواهد شد.
مصطفی اسدی به آمار سال تحصیلی گذشته اشاره و بیان کرد: پارسال، ۷۷ هزار دانشآموز اتباع خارجی در استان ثبتنام کرده بودند.
او خراسان رضوی را از نظر تعداد جمعیت دانشآموزان تبعه خارجی، دومین استان کشور دانست و گفت: یکی از مهمترین شرایط ثبتنام این دانشآموزان در مدارس، دارا بودن همه گواهیهای مجاز برای زندگی در ایران است.
استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون دانش آموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل میدهد.