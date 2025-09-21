همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۰ تیم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد در شهر مستقر خواهند شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد، از استقرار ۱۰ تیم آتش‌نشانی در سطح شهر از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: آتش‌نشان در نقاط مختلف شهرکرد آماده سرویس دهی و امدادرسانی به شهروندان هستند.

عنایت‌الله راهنورد افزود: حجم ترافیک، تراکم جمعیت و شور و نشاط موجود در این ایام، آتش‌نشانان شهرکرد را به حالت آماده باش درآورده است.

راهنورد باتاکید بر اهمیت پیشگیری و آموزش گفت: زنگ ایمنی در آغاز سال با همکاری مدارس به صدا در می‌آید و همزمان با آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های آموزشی جهت آشنایی دانش‌آموزان با مبانی ایمنی و آتش‌نشانی اجرا و بروشور و کتابچه‌های آموزشی هم توزیع می‌شود.

وی از شهروندان خواست: با تکیه بر شعار هر شهروند، یک آتش‌نشان، در این ایام بیش از هر زمان دیگری با رعایت ایمنی مراقب جان و مال خود و دیگران باشند. آتش نشانان نیز با آمادگی کامل در کوتاهترین زمان آماده ارائه خدمات می‌باشند.