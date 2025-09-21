پخش زنده
امروز: -
برداشت لیموترش از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغهای شهرستان قیروکارزین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،کارشناس مسوول باغبانی جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: برداشت محصول لیموترش از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از باغهای این شهرستان آغاز شده و پیش بینی میشود در هر هکتار ۳۸ تن محصول برداشت و علاوه بر بازارهای داخل به کشورهای خارج نیز صادر شود.
توللی با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه دارد افزود: شهرستان قیروکارزین با تولید بیش از ۱۷۱ هزار تن لیموترش و ۲۵ درصد لیموی کشور، قطب تولید و نخستین تولید کننده لیموترش کشور و استان فارس است.
وی با بیان اینکه این محصول برای ۳۵۰ نفر روز کارگر اشتغال زایی به وجود میآورد گفت: مهمترین ارقام لیموترش در قیروکارزین لیموی محلی، پرشن لایم و مکزیکن لایم است.
شهرستان قیروکارزین در جنوب فارس و در فاصله ۲۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.