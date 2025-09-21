عمارت تاریخی والی کهره هلیلان در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۶۰۱۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: این اثر تاریخی شاخص پس از سال‌ها فرسودگی، با مشارکت خیرین حوزه میراث فرهنگی وارد مرحله بازسازی شد.

فرزاد شریفی با اشاره به همکاری انجمن خیرین میراث فرهنگی در اجرای این طرح گفت: ورود خیرین به حوزه حفاظت از آثار تاریخی ، فرصتی ارزشمند برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی استان ایلام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صناع‌دستی ایلام افزود: عمارت والی کهره هلیلان که به دوره قاجاریه بازمی‌گردد، توسط عبدالحسین‌خان، آخرین والی منطقه ساخته شده است، این بنا با زیربنای حدود ۳۵۶ مترمربع در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و نمادی از شکوه و تمدن ایلامی در سده‌های اخیر محسوب می‌شود.

شریفی با بیان ویژگی‌های معماری این عمارت گفت: استفاده از سنگ‌های تراشیده، آجر و گچبری‌های ظریف در پیشانی ایوان و نقش‌های قرینه‌ای آهو و طاووس در تزئینات بنا، نمایانگر هنر و زیبایی‌شناسی معماران دوره قاجار است.

وی افزود: با توجه به فرسودگی‌های جدی ناشی از گذر زمان و شرایط اقلیمی، مرمت این عمارت ضروری بود، که خوشبختانه با تخصیص اعتبار ۲۵ میلیارد ریالی از سوی خیرین، این عملیات مرمتی آغاز شد تا این اثر مهم بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد.

مدیرکل فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تأکید کرد: مشارکت خیرین تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل آموزش، فرهنگ‌سازی و حفاظت از آثار نیز هست، انجمن خیرین میراث فرهنگی در ۳۱ استان کشور فعال است و طرح‌های مشابهی در استان‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان و قزوین اجرا شده است.

شریفی افزود: برنامه‌ریزی برای مرمت و بهسازی سایر عمارت‌ها و کاخ‌های تاریخی استان در دستور کار قرار دارد و تعیین اولویت‌ها بر اساس اهمیت تاریخی و وضعیت بنا‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: مرمت عمارت والی کهره هلیلان تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی و هویتی است که به پاسداشت گذشته و رونق گردشگری آینده استان ایلام کمک می‌کند، حفظ این بنا‌ها به معنای زنده نگه داشتن روایت‌هایی است که هویت امروز استان بر پایه آنها شکل گرفته است.