به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس شیخی گفت: علت این آتش‌سوزی، افتادن کنده‌های حریق چند روز قبل و وزش باد در این منطقه اعلام شده است.

وی افزود: تمام نیرو‌های امدادی و مردمی برای اطفاء حریق به منطقه اعزام شده‌اند و درخواست بالگرد نیز داده شده است.

شیخی اضافه کرد: هنوز آماری از وسعت آتش‌سوزی برآورد نشده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته، یک آتش‌سوزی در منطقه کبیرکوه واقع در محدوده شهرستان ملکشاهی اتفاق افتاد که روز پنج‌شنبه مهار شد و حالا وزش باد و کنده‌های نیم سوز، شعله آتش را برای دومین بار روشن کرده‌اند.