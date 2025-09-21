پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان ملکشاهی از آتشسوزی دوباره کبیرکوه، واقع در منطقه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس شیخی گفت: علت این آتشسوزی، افتادن کندههای حریق چند روز قبل و وزش باد در این منطقه اعلام شده است.
وی افزود: تمام نیروهای امدادی و مردمی برای اطفاء حریق به منطقه اعزام شدهاند و درخواست بالگرد نیز داده شده است.
شیخی اضافه کرد: هنوز آماری از وسعت آتشسوزی برآورد نشده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته، یک آتشسوزی در منطقه کبیرکوه واقع در محدوده شهرستان ملکشاهی اتفاق افتاد که روز پنجشنبه مهار شد و حالا وزش باد و کندههای نیم سوز، شعله آتش را برای دومین بار روشن کردهاند.