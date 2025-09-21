

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب منطقه ای لرستان، گفت:رزمایش تمرینی و آموزشی سطح ۳ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی، سنجش برنامه‌های تدوین شده و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های عضو کارگروه بحران و امداد رسان در مواجهه با مخاطرات طبیعی به ویژه سیلاب در خرم آباد برگزار شد.



فرشاد پایفرد با بیان اینکه این رزمایش فرصتی برای ارزیابی پاسخ عملیاتی و توان مهندسی در شرایط بحرانی افزود: در این رزمایش تمرکز اصلی بر روی کنترل آب‌های سطحی، مدیریت سیلاب و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آبی در برابر تهدیدات بود.

وی گفت: اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه خرم‌رود برای افزایش ظرفیت عبور سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی معابر، بازرسی و ارزیابی مقاومت سازه‌های آبی از جمله پایه‌های پل‌ها در برابر فشار ناگهانی آب، جلوگیری از هدر رفت در زمان بحران و حفاظت از تأسیسات، ایجاد مرکز فرماندهی جایگزین و پخش جمعیت نیروهای انسانی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات در این رزمایش اجرا شده است.

