پخش زنده
امروز: -
رزمایش تمرینی،آموزشی سطح ۳ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با رویکرد کنترل آبهای سطحی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آب منطقه ای لرستان، گفت:رزمایش تمرینی و آموزشی سطح ۳ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی، سنجش برنامههای تدوین شده و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای عضو کارگروه بحران و امداد رسان در مواجهه با مخاطرات طبیعی به ویژه سیلاب در خرم آباد برگزار شد.
فرشاد پایفرد با بیان اینکه این رزمایش فرصتی برای ارزیابی پاسخ عملیاتی و توان مهندسی در شرایط بحرانی افزود: در این رزمایش تمرکز اصلی بر روی کنترل آبهای سطحی، مدیریت سیلاب و حفاظت از زیرساختهای حیاتی آبی در برابر تهدیدات بود.
وی گفت: اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه خرمرود برای افزایش ظرفیت عبور سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی معابر، بازرسی و ارزیابی مقاومت سازههای آبی از جمله پایههای پلها در برابر فشار ناگهانی آب، جلوگیری از هدر رفت در زمان بحران و حفاظت از تأسیسات، ایجاد مرکز فرماندهی جایگزین و پخش جمعیت نیروهای انسانی برای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات در این رزمایش اجرا شده است.