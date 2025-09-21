به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از برگزاری جشنواره انگور برای سومین سال پیاپی در این شهرستان خبر داد.

رضایی به ظرفیت‌های شهرستان کیار در تولید انگور و تنوع محصولات تولیدی انگور مثل شیره، آبغوره در شهرستان اشاره کرد و گفت: این شهرستان با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد از کل سطح زیر کشت تاکستان‌های استان و تولید ۶۰ درصد انگور استان نقش مهمی در تولید این محصول در استان دارد.

وی به اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای ه توسعه باغات داربستی انگور و تغییر ارقام انگور در این شهرستان اشاره کرد و گفت:هدف اصلی از این اقدامات تغییر ارقام انگور با بازدهی تجاری است تا جایگزین ارقام قدیمی است.

رضایی با بیان اینکه جشنواره انگور هر ساله با هدف شکر گزاری و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی منطقه برگزار می‌شود، گفت» امسال نیز این جشنواره اوایل مهرماه در شهر ناغان برگزار می‌شود.