پیشنهاد نام گذاری پنجم مهر به نام روز آبادان مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان از برگزاری بیش از ۲۰۰برنامهی آیینی با محوریت حضور مردم در بزرگداشت هفتهی دفاع مقدس خبر داد.
خسرو پیرهادی در آستانهی برگزاری هفته دفاع مقدس گفت: واقعیت امر این است که در این سالها به دلایلی مختلف حق مطلب را نتوانستیم ادا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در آبادان بحث پنجم مهر یک موضوع ملی و حائز اهمیت است. عملیات ثامن الائمه فتح الباب پیروزی بسیاری از عملیاتها در ایام دفاع مقدس بود.
فرماندار تاکید کرد: در برگزاری رویداد های هفتهی دفاع مقدس دستگاههای پشتیبان تمام قد پای کار باشند. این ایام برای مردم آبادان از منظر امید آفرینی و یادآوری رشادتها و شجاعتهای رزمندگان بسیار حائز اهمیت است.
پیرهادی تصریح کرد: در این هفته بیش ۲۰۰برنامهی آیینی در آبادان برگزار خواهد شد. در همین بین نزدیک به ۹برنامه شاخص نظیر گرامیداشت شهدای آموزش و پرورش، ۷مهرماه روز آتش نشان، پنجم مهرماه سالروز شکست حصر آبادان، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و دیدار با خانواده معزز شهدا و غبار روبی گلزار شهدا برگزار خواهد شد.
مهمترین شاخصهی برگزاری مراسم، مردمی سازی آن است که امیدوارم در بهترین شرایط ممکن با محوریت و مشارکت مردم برگزار شود.
وی از درخواست رسمی برای نامگذاری پنجم مهر به نام (روز آبادان) خبر داد و اظهار داشت طبق نظر شهرستان و موافقت استاندار دراین باره نامه نگاری لازم هم شده است.