پخش زنده
امروز: -
کشاورزان قیروکارزینی، برداشت لیموترش را از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغهای خود آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،کارشناس مسوول باغبانی جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: برداشت لیموترش از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغهای این شهرستان آغاز شده و پیش بینی میشود در هر هکتار ۳۸ تن محصول برداشت و روانه بازارهای مصرف در داخل و خارج از کشور شود.
توللی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اواخر آبان ماه ادامه دارد افزود: مهمترین ارقام لیموترش در قیروکارزین لیموی محلی، پرشن لایم و مکزیکن لایم است.
وی بیان کرد: در قطب تولید و نخستین تولید کننده لیموترش کشور و استان فارس در فصل برداشت لیموترش، برای ۳۵۰ نفر روز کارگر اشتغال زایی میکند.