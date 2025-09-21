کشاورزان قیروکارزینی، برداشت لیموترش را از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغ‌های خود آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،کارشناس مسوول باغبانی جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: برداشت لیموترش از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغ‌های این شهرستان آغاز شده و پیش بینی می‌شود در هر هکتار ۳۸ تن محصول برداشت و روانه بازار‌های مصرف در داخل و خارج از کشور شود.

توللی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اواخر آبان ماه ادامه دارد افزود: مهمترین ارقام لیموترش در قیروکارزین لیموی محلی، پرشن لایم و مکزیکن لایم است.

وی بیان کرد: در قطب تولید و نخستین تولید کننده لیموترش کشور و استان فارس در فصل برداشت لیموترش، برای ۳۵۰ نفر روز کارگر اشتغال زایی می‌کند.