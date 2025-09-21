معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: بانک اطلاعاتی از سالمندان استان تهیه شده است تا نیازمندی‌ها و خدمات مورد نیاز آنها به‌صورت دقیق و بر اساس نام و مشخصات ثبت شود.

ایجاد بانک اطلاعاتی و ارتقای خدمات سالمندان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عبدالعلی ارژنگ بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از جامعه سالمند، به‌روزرسانی سند خدمات و برنامه‌ریزی هدفمند برای ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی تأکید شد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار بر اهمیت اقدامات عملی و اثرگذار برای سالمندان جامعه تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه بیش از ۱۱ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، لازم است برنامه‌ریزی‌های اساسی و هدفمند در چند حوزه اصلی صورت گیرد.

وی افزود: اولویت ما ایجاد بانک اطلاعاتی از سالمندان استان است تا نیازمندی‌ها و خدمات مورد نیاز آنها به‌صورت دقیق و بر اساس نام و مشخصات ثبت شود.

ارژنگ همچنین بر به‌روزرسانی سند خدمات سالمندان و بومی‌سازی تکالیف دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که علاوه بر برنامه‌های نمادین هفته سالمند، اقدامات ریشه‌ای و پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان انجام شود.

وی از دستگاه‌ها خواست تا برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سالمندان و گروه‌های سنی جوان‌تر را در دستور کار قرار دهند تا رویکرد جامعه نسبت به سالمندان تغییر کند و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.