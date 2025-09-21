ایمانی پور تأکید کرد که صلح واقعی و پایدار تنها بر مبنای عدالت و احترام متقابل میان ملت‌ها شکل می‌گیرد و تقویت ارتباطات فرهنگی و علمی میان آنها، مسیری هموار برای دستیابی به این مهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور در این همایش اظهار داشت: “صلح در جهان امروز به یکی از چالش‌های اصلی جامعه بشری تبدیل شده است. اما واقعیت این است که صلحی که بدون عدالت شکل بگیرد، ظاهری و ناپایدار خواهد بود و قادر به حل مشکلات کنونی جهان نیست. از این‌رو، عدالت باید به عنوان بنیان اصلی هر تلاشی برای تحقق صلح مورد توجه قرار گیرد.”

وی در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در ایجاد همگرایی جهانی تصریح کرد: “اگر فرهنگ‌ها به جای تقابل، بر گفت‌وگو و شناخت متقابل تأکید کنند، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و منازعات جهانی برطرف خواهد شد.”

ایمانی‌پور افزود: “سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همواره بر این اصل تأکید دارد که تقویت ارتباطات فرهنگی و علمی میان ملت‌ها می‌تواند راه را برای صلحی پایدار هموار سازد.”

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین بیان کرد که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بر گفتمان صلح عادلانه پای فشرده و همواره تلاش کرده است با ابتکارات فرهنگی، گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی، زمینه‌های تحقق این هدف را فراهم آورد.

وی در پایان تأکید کرد: “جهان امروز در برابر دوراهی جنگ و صلح عادلانه قرار دارد و نخبگان، اندیشمندان و نهادهای فرهنگی مسئولیت دارند که با ارتقای سطح آگاهی و همبستگی، به سمت تحقق صلح پایدار گام بردارند.”

همایش بین‌المللی گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی، در تاریخ ۳۰ شهریورماه به مناسبت روز جهانی صلح در فرهنگستان هنر برگزار شد.