مدارس غیردولتی در هرمزگان امسال میتوانند حداکثر تا ۴۰ درصد افزایش شهریه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره مدارس و مراکزغیردولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش پیگیری خبر ساعت بیست شبکه خلیج فارس گفت: هیچ مدرسهی غیر دولتی حق ندارد بیشتر از ۴۰ درصد افزایش شهریه برای سال تحصیلی جدید داشته باشد.
مهدی سالاری افزود: خانوادهها میتوانند شهریه مصوب هر پایه تحصیلی را در سامانه مشارکتها به نشانی تارنمای mosharekatha.ir مشاهده کنند و در صورت تخلف مدارس، شکایت خود را در این سامانه ثبت کنند و نتیجه پیگیری را نیز در همان سامانه مشاهده کنند.
وی درباره دریافت هزینه از دانش آموزان در مدارس هیئت امنایی نیز گفت: در این مدارس بر اساس برنامههای علمی و فرهنگی که مدارس برنامه ریزی میکنند، شهریه پیشنهادی پس از بررسی در شورای آموزش و پرورش شهرستانها با حضور فرمانداران بررسی و اعلام میشود.
سالاری افزود: در مدارس هیئت امنایی نیز از دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد، بهزیستی و اقشار نیازمند هیچ مبلغی دریافت نمیشود، بلکه به این دانش آموزان در تامین نیازهای آموزشی نیز کمک میکند.