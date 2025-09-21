پخش زنده
تئاتر «یوتانازی» با فروش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در صدر فروش تئاترهای روی صحنه مشهد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تئاتر «یوتانازی» به کارگردانی «محسن رحیمیون» در ۵۳ نوبت نمایش در صدر فروش تئاترهای روی صحنه مشهد قرار گرفت.
صحنه پر رونق تئاتر مشهد با نمایش ۱۰ اثر از هنرمندان خراسانرضوی در تماشاخانههای این شهر تا پایان هفته گذشته به فروش بیش از ۲۱ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال در ۱۳۹ نوبت دست یافت.
بعد از تئاتر «یوتانازی» به ترتیب تئاتر «طبیب اجباری» به کارگردانی احسان امیر پور با فروش ۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال، «اداره رتق و فتق همایونی» به کارگردانی امیرحسین الهی با فروش یک میلیارد و ۴۳ میلیون ریال، «چهار دقیقه» به کارگردانی صدرا سبزه کار با فروش ۹۸۶ میلیون ریال بیشترین فروش را داشتند.
همچنین، تئاترهای «آن سوی آینه» به کارگردانی حسین اکبرپور، «ایستگاه مترو» به کارگردانی محمد سجادی و «شاپرک خانم» به کارگردانی وحید مجیدی، «صندلی» به کارگردانی محمدحسین تقویان، «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان و «با یک تیوب روی آب بایست» به کارگردانی محسین میرزایی بیشترین فروش را در این مدت داشتند.
تا پایان هفته تئاترهای جدیدی به فهرست نمایشهای روی صحنه مشهد افزوده خواهد شد که از جمله آن نمایش «اکتشافات» به کارگردانی داوود محمدی است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت «گیشات» برای خرید بلیت اقدام کنند.