پخش آزمایشی HD شبکه اشراق زنجان با دستور مدیرکل محترم صدا و سیمای استان زنجان، جناب آقای دکتر آلامین، و تلاش جهادی همکاران فنی پرتلاش مرکز، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ پخش آزمایشی شبکه HD سیمای استان زنجان پس از پیگیریها و تلاشهای گسترده و فراهمسازی زیرساختها از امروز یکشنبه ۳۰ شهریور آغاز شد.
این دستاورد بزرگ که به همت ریاست محترم رسانه ملی، آقای دکتر جبلی، و با هماهنگی و حمایتهای مستمر معاون محترم امور استانها، جناب آقای دکتر کیخا، محقق گردیده است، به مردم شریف استان زنجان و تمامی همکاران عزیز صدا و سیمای زنجان تبریک عرض مینماییم.
افتتاح رسمی پخش HD صدا و سیمای استان زنجان بهزودی برگزار خواهد شد.