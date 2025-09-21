بمناسبت ماه ربیع الاول مراسم مولودی خوانی، با حضور پرشور مردم از استان‌های همجوار و اقلیم کردستان عراق در مسجد جامع شهر بانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم امام جمعه شهر بانه با اشاره به بزرگی و جایگاه ماه ربیع الاول برای مسلمانان گفت: یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند بعد از نعمت ایمان وجود پر از خیر و برکت پیامبر اسلام (ص) در بین امت اسلامی بوده و خواهد بود، چون رستگاری در هر دو جهان را برای بشریت به دنبال داشته است.

ماموستا جمال کریمی در ادامه با اشاره به لزوم وحدت امت اسلامی گفت: هرگاه مسلمانان به ریسمان الاهی چنگ زده‌اند بدون شک پیروز شده‌اند و جنانچه در بین آنها اختلاف وجود داشته بدون شک هلاک و گمراه شده‌اند.

در ادامه این مراسم سخنرانان به بیان بزرگی و عظمت پیامبر اسلام پرداختند و گرو‌های تواشیح به اجرای برنامه پرداختند.