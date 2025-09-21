به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در نشست خبری هفته دفاع مقدس، مردم ایران را پیروز دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی اخیر دانست و گفت: مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند پای کار دفاع از کشور هستند.

سرهنگ علی هاشمی شعار هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» اعلام کرد و افزود: محور تمامی برنامه‌های ما در هفته دفاع مقدس مردمی است و به دنبال گفتمان سازی و جریان سازی هستیم.

وی با بیان اینکه برای هر کدام از روز‌های این هفته برنامه ریزی شده است، ادامه داد: نمایش‌های ترکیبی، بازسازی صحنه‌های دفاع مقدس، برگزاری مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق مقاومت حزب الله و شهید سرلشکر نیلفروشان از جمله برنامه‌های این هفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس و حمله اخیر رژیم صهیونیستی به وطن، برگزاری یادواره شهدا، رژه موتوری و خودرویی، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، توزیع جهیزیه برای نوعروسان، برگزاری اردوی جهادی، نواختن زنگ مقاومت، برگزاری تئاتر خیابانی، فضاسازی شهری و غبارروبی گلزار شهدا و

برگزاری ۸۹۰ یادواره‌های در سطح استان را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست.

وی ادامه داد: برنامه‌های تبیینی و محتوا‌های متعددی را در این هفته به منظور پیروزی‌های دفاع مقدس هشت ساله و حملات رژیم صهیونیستی به کشور تدارک دیده‌ایم، که در آیین‌های مختلف به آن می‌پردازیم.

هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغاز جنگ ایران و عراق گفته می‌شود و از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد.