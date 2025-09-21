پخش زنده
برنامههای چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم» از فردا در استان اصفهان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در نشست خبری هفته دفاع مقدس، مردم ایران را پیروز دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی اخیر دانست و گفت: مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند پای کار دفاع از کشور هستند.
سرهنگ علی هاشمی شعار هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قلهایم» اعلام کرد و افزود: محور تمامی برنامههای ما در هفته دفاع مقدس مردمی است و به دنبال گفتمان سازی و جریان سازی هستیم.
وی با بیان اینکه برای هر کدام از روزهای این هفته برنامه ریزی شده است، ادامه داد: نمایشهای ترکیبی، بازسازی صحنههای دفاع مقدس، برگزاری مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق مقاومت حزب الله و شهید سرلشکر نیلفروشان از جمله برنامههای این هفته است.
معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، دیدار و تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس و حمله اخیر رژیم صهیونیستی به وطن، برگزاری یادواره شهدا، رژه موتوری و خودرویی، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، توزیع جهیزیه برای نوعروسان، برگزاری اردوی جهادی، نواختن زنگ مقاومت، برگزاری تئاتر خیابانی، فضاسازی شهری و غبارروبی گلزار شهدا و
برگزاری ۸۹۰ یادوارههای در سطح استان را از دیگر برنامههای این هفته دانست.
وی ادامه داد: برنامههای تبیینی و محتواهای متعددی را در این هفته به منظور پیروزیهای دفاع مقدس هشت ساله و حملات رژیم صهیونیستی به کشور تدارک دیدهایم، که در آیینهای مختلف به آن میپردازیم.
هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغاز جنگ ایران و عراق گفته میشود و از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد.