به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پروانه لک گفت: اردوی جهادی ارائه خدمات دندانپزشکی ۵ روزه که با پیگیری نماینده مردم شوشتر و گتوند و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت برگزار شد، به طور کامل به جامعه هدف بهزیستی اختصاص یافت.

‌

وی افزود: در این دو روز، خدمات تخصصی دندانپزشکی در دو نوبت صبح (ساعت ۸ تا ۱۳) و عصر (۱۵ تا ۲۱) به ۱۵۰ نفر از عزیزان مددجو و دارای معلولیت ارائه شد.

‌

لک تصریح کرد: این اقدام خداپسندانه که برای نخستین بار در شهرستان انجام پذیرفت، گام مهمی در جهت ارتقای سلامت دهان و دندان مددجویان و افراد دارای معلولیت، تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی محسوب می‌شود.

‌

رئیس بهزیستی گتوند در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست‌اندرکاران، دندانپزشکان خدوم و نهاد‌های همکار، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت که در برگزاری این اردوی انسان دوستانه مشارکت داشتند، ابراز امیدواری کرد که با استمرار چنین طرح‌هایی، خدمات سلامت بیش از پیش در اختیار جامعه هدف بهزیستی قرار گیرد.