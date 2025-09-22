دستگاه‌ها و ارگان ها برای ارسال آثار خود به سومین رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت تا سی مهر فرصت دارند.

تمدید مهلت آثار به سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زینب پارسا فخر دبیر و جانشین ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان خوزستان گفت: شیوه نامه برگزاری سومین رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

با توجه به اینکه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان خوزستان شیوه نامه برگزاری سومین رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت را ابلاغ کرده است دستگاه ها همچنان برای ارسال آثار خود مهلت دارند.

این شیوه نامه در حالی در هفت بخش رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده تدوین شده است که قرار است فعالان حوزه حمایت و خانواده گزارش عملکرد خود را (تصاویر پیوست خبر) به فرمانداری ویژه آبادان ارسال کنند.

شیوه نامه یاد شده در قالب نامه اداری به شماره ۴۴۲۱/۱/۶۴۶۹ از فرمانداری ویژه آبادان به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.