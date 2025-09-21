به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در برنامه «یکشنبه‌های اقتصادی» استانداری که با حضور فعالان بخش کشاورزی برگزار شد، هدف از تشکیل این کنسرسیوم را شکستن انحصار در واردات نهاده‌های دامی و واگذاری آن به افراد یا شرکت‌های مستعد در این بخش ذکر کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار واردات محصولاتی مانند نهاده‌های دامی به استان گفت: انحصار در واردات این محصولات، تامین نیاز‌های استان را دچار مشکل کرده است که خراسان رضوی شکستن این انحصار را در قالب کنسرسیومی دنبال می‌کند.

این مسئول انحصار را معادل بی توجهی به ظرفیت‌های منطقه‌ای خواند و گفت: تفویض اختیار به استان در زمینه واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز خود، یک ضرورت است؛ آن هم در شرایطی که مرز‌های کشور به نحوی با مشکلاتی درگیر است.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: این انحصار در حوزه برنج هم باعث شده است، برنجی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کند و قیمت آن در بازار باید کیلویی ۱۲۰ هزار تومان باشد، به دلیل انحصار در بازار به کیلویی ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

ضرورت الگوی کشت مشخص در کشاورزی استان

مظفری همچنین توسعه کشت گلخانه‌ای در خراسان رضوی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: بهره‌وری در بخش کشاورزی با توجه به منابع محدودی که در استان وجود دارد یک ضرورت است و این مهم در توسعه کشت گلخانه‌ای نمایان می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون به معنای واقعی الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در استان وجود نداشته و امروز با توجه به بحران زیرساخت‌ها و خشکسالی، بیش از هر زمان دیگر یک الگوی کشت مشخص برای بخش‌های مختلف کشاورزی این استان نیاز است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در نهایت باید تکلیف الگوی کشت در استان مشخص شود، در این زمینه همفکری با اندیشه‌ورزان و فعالان بخش کشاورزی و مدیران دولتی این بخش ضروری است.

مظفری اظهار کرد: در اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی با توجه به حساسیت زیاد موضوعات مرتبط با آب و زمین، تشکیل کارگروه آب و محیط زیست و کشاورزی در دست بررسی است که در صورت لزوم کارگروه تفکیکی برای هر یک از این موضوعات تشکیل خواهد شد.

وی به موضوع لزوم کشت فراسرزمینی و استفاده از ظرفیت همجواری با افغانستان در این زمینه پرداخت و گفت: ستاد ویژه‌ای برای این موضوع با محوریت کشور افغانستان در استان تشکیل خواهد شد و در این زمینه از ظرفیت اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز استفاده خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ایجاد پایانه‌های صادراتی از جمله در بخش گل و گیاه اضافه کرد: پست ظرفیت مناسبی در کمک به حوزه صادرات استان دارد که می‌توان از آن برای تبادل برخی محصولات کشاورزی استفاده کرد.

وی در پایان در خصوص انتقاد‌هایی که فعالان بخش‌های مختلف به قطعی برق و گاز داشتند، اظهار کرد: ما در این شرایط سخت شرمنده همه فعالان اقتصادی هستیم، اما بهترین کار هم‌افزایی و همفکری با یکدیگر برای عبور از بحران زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی کنونی است که باید این هم‌افزایی را بیش از پیش تقویت کرد.