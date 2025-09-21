به مناسبت روز جهانی صلح، اجلاسیه حمایت از قربانیان تروریسم به همت انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم در وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج مرادی، رئیس انجمن حمایت از قربانیان تروریسم، با اعلام اینکه ایران، کهن‌ترین قربانیان تروریسم است گفت: ما بیش از ۲۳هزار شهید ترور تقدیم کرده‌ایم.

وی با برشمردن ترور‌های متعدد در ایران، نظیر ترور در دفتر ریاست جمهوری در اوایل انقلاب تا ترور حرم شاهچراغ و جنگ ۱۲ روزه، به سهم بالای زنان و کودکان در ترور‌ها اشاره کرد و با تاکید بر صحنه‌های بسیار دلخراش ترور‌های صورت گرفته در جنگ دوازده روزه، تشکیل دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های محاکمه‌ی منافقین را برای مطالبه غرامات مادی و معنوی جنایات رژیم صهیونیستی بسیار ضروری و موثر دانست.

رئیس انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم ادامه داد: گروهک منافقین ۸۵ درصد سهم جنایات تروریستی را در ایران بر عهده دارند.

وی از تشکیل کمیته بین المللی برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و همکاری با دانشگاه‌های بین المللی و انجمن‌های مردمی نهاد در کشور‌هایی که بیشترین قربانیان تروریسم را دارند، خبر داد و گفت: در حال تنظیم مستندات و گزارش روایات خانواده قربانیان ترور هستیم برای طرح در محاکم بین المللی از خانواده شهدا بویژه خانواده شهدای جنگ دوازده روزه درخواست داریم در این مستند سازی‌ها با این انجمن همکاری کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی قربانیان تروریسم، هدف از این اجلاسیه را تلفیق علم و روایت دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری خانواده‌ها و موسسات مردم نهاد، بتوانیم روایت حقانیت شهدای ترور را در دیوان کیفری بین المللی و سایر نهاد‌های بین المللی به نتیجه برسانیم و شاهد صلح واقعی در جهان باشیم.

در ادامه نشست، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، ضمن باز تعریف تروریسم، به بررسی راهکار‌های حقوقی و بین المللی مقابله با تروریسم و حمایت از شهدای ترور، در مجامع حقوق بشری پرداختند.