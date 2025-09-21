به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدعلی ویشکایی افزود: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی و صدور هشدار سطح نارنجی این اداره کل، از بامداد امروز بارندگی در گیلان آغاز شد که در شهر ساحلی آستارا تاکنون ۱۷۰ میلی متر باران باریده است.

وی افزود: این حجم از بارندگی در این شهر سبب آبگرفتگی برخی معابر و خیابان ها، حیاط منازل و پارکینگ‌ها شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان که در حال حاضر در شهر آستارا حضور دارد گفت: همه مسئولان در تلاشند تا مشکل آبگرفتگی این شهر را برطرف کنند.