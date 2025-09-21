به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: ماموران انتظامی از خبری مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در منزلی باخبر شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: در بازرسی از منزل مذکور، یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.