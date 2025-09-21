به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در برنامه بازدید یکشنبه های صنعتی - تولیدی گفت: امروز از چهار واحد فعال پرورش شترمرغ، مجتمع گلخانه ای، کارخانه خوراک دام و واحد تولید آرد بازدید شد.

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹ هزار قطعه شترمرغ در ۱۴۰ واحد پرورشی استان پرورش داده می‌شود، افزود: مزرعه پرورش شترغ حامی بنیاد تعاون زندانیان یکی از بزرگترین واحدهای شرق کشور با ظرفیت ۴ هزار قطعه در خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از کارخانه تولید خوراک دام هم گفت: این واحد که مربوط به حوزه عشایر است، اکنون روزانه ۱۵ تن خوراک دام تولید می‌کند، در حالی که ظرفیت تولید آن ۴۰ تن در روز است و با حمایت‌های مالی و تسهیلاتی می‌تواند به این سطح برسد.

استاندار افزود: بخشی از مشکلات واحدها مربوط به تأمین سرمایه در گردش است و مقرر شده از محل تبصره ۱۸ و اعتبارات جهاد کشاورزی، تسهیلات لازم برای افزایش تولید آنها پرداخت شود.

به گفته هاشمی از سهم هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۸ استان در سال جاری، بخشی به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تخصیص خواهد یافت.