کنفرانس بین المللی گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی با محوریت هنر صلح گرایانه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در فرهنگستان هنر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، کنفرانس بین المللی گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی دقایقی پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه توجه به افزایش تهدیدها در ساختار نظام بین الملل بشریت و جامعه انسانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به گفتمان صلح و عدالت نیازمند است،گفت:علت رسالت پیامبر صلح و دوستی است. آیا در دنیای کنونی ما با همین موضوع مواجه هستیم؟ و تقوا رعایت می شود؟

وی افزود:در خصوص غزه یک سری اسناد را جمع آوری کردیم؛ تحت عنوان نقض بشردوستانه و به دادگاه کیفری حقوق بین الملل ارسال کردیم.۱۰۳ کشور روسای صلح آنها این اسناد را جمع آوری کردند.

داود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی اذعان داشت: صلح، عدالت و امنیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای طبیعی بشر، پیش شرط اساسی، توسعه همه جانبه و پیشرفت‌های فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: با این حال امروزه شاهد آشفتگی، آنارشی جنگ، ترور، نقض صلح و عدالت، همچون تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به دولت‌ها و ملت‌ها در غرب آسیا هستیم.

او خاطرنشان کرد: این رژیم با حمایت برخی دولت‌های خاص نه تنها مسئولیت جنایتهای خود را نادیده می گیرد، بلکه در ایجاد بحران و تحمیل جنگ به کشورهایی همچون ایران، قطر، سوریه مردم بی دفاع غره و تهدید دیگر دولت های منطقه نقش آشکاری ایفا می کند.

عامری با تأکید بر لزوم پرداختن به تبیین مفهوم صلح در جهان، اظهار داشت: مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صلح، با هدف تبیین دیدگاه های جهانی برای مقابله با یکجانبه گرایی و ترویج گفتمان صلح عادلانه با همکاری برخی نخبگان و سازمان های مرتبط کنفرانس بین‌المللی «صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی» را برگزار کرده است.

حجت الاسلام عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تاکید بر اینکه عقلانیت صلح وجود ندارد،خاطر نشان کرد: این کنفرانس در سطح ملی و جهانی تلاش دارد تا اندیشه های اللهی درباره صلح را به جهانیان معرفی کند.دنیای غرب در بازنمایی اسلام هراسانه و شیعه هراسانه یک چهره غیر صلح گرایی از ایران معرفی کرده است؛ در صورتی که اصل اندیشه اسلامی صلح است.

وی بیان کرد:متاسفانه امروزه شاهد هستیم که آمریکایی ها و اسرائیلی ها تفکر جنگ ستیزانه دارند؛ اینکه ترامپ وزارت دفاع خود را به وزارتخانه جنگ تغییر می دهد دال بر همین مسئله است.باید هوشیار بود ضمن هموار کردن صلح و عدالت؛ اما توجه داشت که طرف آمریکایی و اسرائیلی برداشت های نامتعارفی از صلح برای خود نداشته باشند.

گفتنی است؛ داود عامری ،رئیس نمایشگاه عکس «۱۲ روز ایران» در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر که این نمایشگاه تا اطلاع ثانوی تمدید شده است، یادآور شد: قرار بود امروز میزبان برگزیدگان باشیم که به روزهای آینده موکول شد.