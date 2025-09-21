ویژهبرنامه زنده «زنگ مهر و مقاومت» در شبکه قزوین
شبکه قزوین همزمان با فرارسیدن ماه مهر ویژهبرنامه زنده تلویزیونی زنگ مهر و مقاومت را روز سهشنبه اول مهرماه از ساعت ۸ صبح به روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، با طنینانداز شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه قزوین در حرکتی فرهنگی و ارزشی ویژهبرنامه زنده تلویزیونی «زنگ مهر و مقاومت» را روز سهشنبه اول مهرماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۹۰ دقیقه روی آنتن میبرد.
این برنامه به تهیهکنندگی مرتضی آجوربندی و با استقرار واحد سیار از دبیرستان دخترانه شالباف در قزوین پخش خواهد شد.
اجرای این ویژهبرنامه بر عهده مهدی مددخانی است و تلاش دارد تا فضای پرشور بازگشایی مدارس را با یاد و نام شهیدان دفاع مقدس در هم بیامیزد.
«زنگ مهر و مقاومت» با تدارک بخشهای متنوعی همچون سخنرانی مسئولان استان از جمله امام جمعه قزوین و استاندار، اجرای دکلمهخوانی توسط دانشآموزان، اجرای سرودهای دانشآموزی و نیز همخوانی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشآموزان حاضر در مراسم، فضایی معنوی و سرشار از نشاط را به مخاطبان خود هدیه خواهد کرد.
این برنامه علاوه بر معرفی ظرفیتها و شور و شوق نسل آیندهساز، فرصتی برای گرامیداشت ارزشهای ایثار و مقاومت در کنار شادی مهر و مدرسه فراهم میسازد و نشان میدهد که پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با آموزش و پرورش، آیندهای روشن برای جامعه رقم خواهد زد.
ویژهبرنامه «زنگ مهر و مقاومت» به صورت زنده از شبکه قزوین پخش میشود و همچنین از شبکههای سراسری رسانه ملی نیز برای مخاطبان سراسر کشور به روی آنتن خواهد رفت.