پژوهش‌ها نشان می‌دهند که راهکارهایی، چون افزایش فعالیت بدنی، تغذیه سالم، مدیریت مصرف ابزار‌های دیجیتال و تقویت روابط اجتماعی، نقشی مؤثر در ارتقای سلامت جسم و روان ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سبک زندگی بسیاری از ما در دنیای امروز، متأثر از روند‌های ناپایدار، زندگی پشت میزنشینی، گسترش فناوری‌های زمان‌بر و کم‌تحرکی شدید شده است. اما برخلاف تصور رایج، ایجاد تغییر در سبک زندگی، الزاماً نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت یا دگرگونی‌های پیچیده نیست.

پژوهش‌های علمی گوناگون در حوزه‌های روان‌شناسی، سلامت عمومی و جامعه‌شناسی، نشان می‌دهند که تغییرات ساده و مستمر، می‌توانند دستاورد‌های بلندمدتی برای سلامت جسم، آرامش روان و رضایت کلی از زندگی به همراه داشته باشند.

در این نوشتار به ۱۰ راهکار کلیدی، علمی و قابل اجرا برای بهبود سبک زندگی اشاره شده است.

۱ - تحرک جسمی روزانه؛ کلید سلامت پایدار

فعالیت بدنی منظم، نقش اساسی در سلامت جسم و روان دارد. تحقیقات نشان داده‌اند که تنها ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پیاده‌روی تند یا فعالیت‌هایی مانند دوچرخه‌سواری سبک یا حرکات کششی در خانه، می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا، دیابت نوع ۲، افسردگی و برخی انواع سرطان را کاهش دهد (CDC, ۲۰۲۲).

علاوه بر آن، ورزش روزانه موجب ترشح اندورفین و سروتونین شده و خلق‌وخو را متعادل‌تر می‌کند. افزایش تمرکز، خواب عمیق‌تر و احساس رضایت فردی، از دیگر نتایج این روند هستند.

۲ - یادگیری مهارت‌های تازه؛ سرمایه‌گذاری بر ذهن

مغز انسان در تمام عمر، قابلیت سازگاری و رشد شبکه‌های عصبی دارد؛ پدیده‌ای که در دانش عصب‌شناسی با عنوان «پلاستیسیته عصبی» شناخته می‌شود. یادگیری مهارت‌های تازه مانند زبان جدید، هنر‌های دستی یا مهارت‌های فنی، می‌تواند به افزایش ظرفیت شناختی، تقویت حافظه و پیشگیری از زوال ذهنی کمک کند (OECD, ۲۰۲۰).

علاوه بر تأثیر شناختی، کسب مهارت‌های تازه سبب افزایش اعتماد به نفس، معنابخشی به زندگی و کاهش احساس رکود می‌شود.

۳ - روابط انسانی معنادار؛ عامل نشاط و امنیت روانی

تعامل انسانی سازنده با اعضای خانواده، دوستان و فامیل نزدیک، نقش ممتازی در سلامت روان دارد. تحقیقات نشان داده‌اند که وجود شبکه ارتباطی حمایتی، یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت‌کننده در برابر افسردگی، اضطراب و تنهایی مزمن است (Holt-Lunstad et al. , ۲۰۱۰).

صرف وقت در کنار عزیزان، افزایش گفت‌و‌گو‌های صمیمانه و حضور فعال در جمع‌های خانوادگی، از راه‌های معتبر برای کاهش آسیب‌های روانی در زندگی پرتنش امروز است.

۴ - مدیریت استفاده تلفن همراه و فضای دیجیتال

استفاده مداوم از تلفن‌های هوشمند، مخصوصاً پیش از خواب یا در زمان استراحت، با افت کیفیت خواب، افزایش اضطراب، و کاهش همدلی اجتماعی در ارتباط مستقیم است (APA, ۲۰۲۱).

توصیه می‌شود زمان‌های مشخصی در روز را بدون استفاده از گوشی تلفن سپری کنید؛ به ویژه هنگام خواب، غذا، فعالیت فکری یا هنگام حضور در جمع. این کار به بازسازی تمرکز، بهبود تعاملات انسانی و افزایش رضایت از زمان کمک می‌کند.

۵ - تغذیه آگاهانه و طبیعی‌محور

تغذیه سالم، یکی از ارکان بنیادین سبک زندگی سالم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند مصرف میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، پروتئین‌های سالم (مانند حبوبات و مرغ) و چربی‌های مفید، باعث کاهش التهاب بدن، تنظیم سطح قند خون، تعادل هورمونی و افزایش تمرکز می‌شود (Harvard T.H. Chan School of Public Health, ۲۰۲۰).

همچنین کاهش مصرف نمک، قند‌های مصنوعی، نوشابه و فرآورده‌های صنعتی، به سلامت قلب، دستگاه گوارش و خلق کمک می‌کند.

۶ - سفر‌های کوتاه و طبیعت‌گردی

تغییر محیط و فاصله گرفتن از فضای یکنواخت زندگی روزمره، تأثیری قابل توجه بر سلامت روان دارد. حتی یک سفر کوتاه به دل طبیعت یا بازدید از مکان‌های جدید علمی، فرهنگی یا تفریحی می‌تواند سطح استرس را کاهش دهد، انگیزه را افزایش دهد و انرژی روانی را بازگرداند (Bratman et al. , ۲۰۱۵).

هر فرد یا خانواده‌ای می‌تواند با برنامه‌ریزی سفر‌های کوتاه و ساده - حتی یک روز در طبیعت یا بازدید از یک مکان فرهنگی - به بهبود روحیه و کاهش فشار‌های روانی کمک کند. چنین تجربه‌هایی برای بزرگسالان و کودکان به یک اندازه مفید است.

۷ - خواب باکیفیت؛ به‌ اندازه و منظم

خواب نه فقط موجب بازیابی انرژی می‌شود، بلکه در تثبیت حافظه، تنظیم خلق و پاک‌سازی مغز از ضایعات متابولیک نیز نقش دارد. خواب کمتر از ۶ یا بیشتر از ۹ ساعت به صورت ممتد، می‌تواند باعث اختلال در توجه، کاهش انگیزه، و حتی افزایش خطر بیماری‌های مزمن شود (Walker, ۲۰۱۷).

بهترین الگو، خواب ۷ تا ۸ ساعت در شب با زمان‌بندی نسبتاً منظم و پرهیز از نور آبی پیش از خواب است.

۸ - نگهداری گیاه در خانه؛ آرامش در دل سبزی‌ها

تماس با طبیعت، حتی در مقیاس کوچک گیاهان خانگی، می‌تواند سطح کورتیزول را کاهش داده، تمرکز را افزایش دهد و احساسات مثبت را تقویت کند (Journal of Physiological Anthropology, ۲۰۱۵).

گیاهان نه تنها به زیبایی محیط کمک می‌کنند، بلکه حس مسئولیت، صبر و آرامش درون را نیز پرورش می‌دهند. تماشای برگ‌ها، لمس خاک، یا آب دادن روزانه، تجربه‌ای زیبا برای سلامت ذهن است.

۹ - برنامه‌ریزی و بازتاب‌نویسی روزانه

نوشتن هدف‌های کوتاه‌مدت، فهرست کار‌ها یا مرور اینکه در طول روز چه اتفاقاتی افتاده، تمرینی قوی برای نظم ذهنی و کنترل زندگی است. این عمل ساده می‌تواند اهداف را عینی‌تر کند، اضطراب را کاهش دهد و مسیر پیشرفت فردی را روشن‌تر سازد (Harvard Business Review, ۲۰۱۹).

برنامه‌ریزی نوشتاری باعث تنظیم زمان، درمان اهمال‌کاری و افزایش رضایتمندی از عملکرد روزانه می‌شود.

۱۰ - پرورش روحیه مثبت و تمرکز بر نکات امیدبخش

داشتن نگرش مثبت‌نگر و تمرکز فعال بر آنچه در زندگی خوب پیش می‌رود، برخلاف تصور رایج، یک مهارت آموختنی است. تمرین نوشتن یا مرور ذهنی نکات خوشایندِ روز (حتی موارد کوچک) باعث کاهش بدبینی، افزایش تاب‌آوری ذهنی و تقویت خلق مثبت می‌شود (Emmons & McCullough, ۲۰۰۳).

افرادی که روزانه چند نکته مثبت را در ذهن یا دفتر ثبت می‌کنند، نگاه متوازن‌تری به زندگی دارند و کمتر دچار خلق منفی می‌شوند.

نتیجه‌گیری

سالم و شاد بودن، بیش از آنکه نیازمند تغییرات بزرگ باشد، در گرو پایبندی به عادت‌های کوچک، منظم و اندیشیده است. آنچه اهمیت دارد، نه انجام همه‌چیز به صورت کامل، بلکه گام برداشتن آهسته و پیوسته به سوی بهتر زیستن است.