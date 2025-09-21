به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان غربی در دیدار با سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه با بیان این مطلب گفت: این استان با ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک و و جود سه پایانه مرزی تنها راه دسترسی به ترکیه و اروپا است که میتواند نقش ترزنده‌ای در روابط اقتصادی و تجاری د‌و طرف داشته باشد.

رضا رحمانی وجود بزرگترین پایانه مرزی کشور در بازرگان و خط راه آهن در پایانه مرزی خوی را از ظرفیت‌های ممتاز این استان عنوان کرد و افزود: عزم ما برای تکمیل زیر ساخت‌های جاده‌ای هم جدی است و در حال حاضر طرح تعریض و‌احداث جاده خوی به پایانه رازی و سه راه ایواغلی به بازرگان در حال کار است تا تجارت و‌ترانزیت با ترکیه را تسهیل و توسعه دهیم

وی تقویت بازارچه‌های مرزی و بازگشایی مرز‌های جدید را از راهکار‌های توسعه مبادلات اقتصادی دو کشور دانست و تصریح کرد: در مرز کوزه ره ش سلماس با جدیت در حال تکمیل زیر ساخت‌ها هستیم تا چهارمین پایانه مرزی با ترکیه را بازگشایی کنیم و همچنین در چالدران هم بدنبال دروازه جدیدی با کشور دوست و برادر خود ترکیه هستیم.

استاندار آذربایجان غربی از اتمام کار‌های عمرانی و اداری بازارچه ساری سو بازرگان هم خبر داد و‌گفت: با هماهنگی سازمان توسعه تجارت با همتای خود در ترکیه بزودی این بازارچه فعال و‌مرزنشینان مشغول تجارت مرزی در این بازارچه خواهند شد.

رضا رحمانی احترام به مرزنشینان ایرانی در تردد مرزی توسط پلیس و کارکنان مرزی ترکیه را خواستار شد و افزود؛ روابط دو کشور بر پایه دوستی و برادری است و در مرز‌ها باید این دوستی‌ها لمس شود .

وی هم چنین از آمادگی استان برای ایجاد حلقه پیوند دیگر استان‌های کشور با استان‌های مهم اقتصادی ترکیه خبرداد و خاطر نشان کرد: برای رسیدن به تحقق هدف ۳۰ میلیار دلاری مبادلات تجاری دو طرف باید سایر استان‌های دو‌کشور هم با مدیریت آذربایجان غربی روابط تجاری داشته باشند.

سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه هم در این دیدار با اشاره به پیوند‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم دو کشور گفت: از طرف دولت ترکیه ماموریت دارم تا با کاهش مشکلات و چالش‌های موجود سطح روابط را در سایه احترام و‌دوستی با بالاترین سطح ممکن در چند سال اخیر برسانیم.

مسلم آی گون آغاز تکمیل زیرساخت‌ها در پایانه‌های مرزی با ایران را از اقدامات جدید بیان کرد و افزود: با هماهنگی با مسئولان ایرانی در حال تکمیل جاده‌های دسترسی تاسیسات و تکمیل زیر ساخت‌ها هستیم تا مشکلات موجود بر سر راه تجارت و روابط دو طرف برطرف کنیم .

وی از آمادگی کشورش برای برگزاری نشست اقتصادی استان‌های مرزی ایران و ترکیه در شهر وان هم خبر داد و تصریح کرد: منتظر اعلام زمان از طرف مسئولان ایرانی هستیم تا این نشست را که در آن سند توسعه همکاری‌ها را تدوین و به امضا خواهد رسید را برگزار کنیم.

در پایان این دیدار سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه هدایایی به رسم یابود به استاندار آذربایجان غربی تقدیم کرد.